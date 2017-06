La bandera, el honor y la Fundación Da Silva

Rosa María Rodríguez Suárez, presidenta de la Fundación Alejandro Da Silva, ha agradecido a Fernando de la Cruz Caravaca, general jefe del Mando Aéreo de Canarias, la entrega de la bandera de España arriada en Santa Catalina. "Siempre me ha gustado decir las cosas que mi corazón me dicta, aunque a veces no sean las correctas", dice en una carta al general. "El día de las Fuerzas Armadas ha sido uno de los más emotivos de mi vida, nunca pensé que el tener en mis manos la bandera de nuestra Patria significase tanto para mí. Queremos testimoniarle, en nombre de nuestra Fundación, nuestro agradecimiento por el Honor concedido nombrándonos custodios de la Bandera de España arriada el 2 de junio Día de las Fuerzas Armadas. Tenga la seguridad que será custodiada con el respeto, cariño y amor que todos le tenemos a España y a nuestra bandera. Rogamos trasmita nuestro profundo y sincero agradecimiento, además, a sus compañeros del Ejército de Tierra, a la Armada y a la Guardia Civil. Un cordial saludo con nuestro respeto y afecto y un ¡viva España!"