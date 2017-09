'Construcción' geométrica

El venezolano Jesús Matheus (Caracas, 1957) ocupa desde primeros de agosto la galería Manuel Ojeda como artista en residencia. El próximo 29 de septiembre inaugura la temporada del espacio de la calle Buenos Aires con la muestra 'Construcción', en la que presenta las formas del abstraccionismo geométrico que preside esta colección de creación reciente. Lienzos, esculturas e instalaciones arropan su primera individual en Gran Canaria.

"Hay artistas que son de naturaleza figurativa y otros de temperamento abstracto, y se pueden combinar ambos, pero el componente realista, la figuración, no me interesa y además no tengo la talla para ello". De esta manera sintetiza el artista Jesús Matheus las formas de su obra que ha comenzado a tomar cuerpo y adueñarse de los muros de la Galería Manuel Ojeda, en la capital grancnaria.

Este creador venezolano nacido en Caracas y que desde 2005 vive y trabaja en la ciudad de Boston, en Massachusetts (EEUU), es el protagonista de la inauguración de temporada de la sala de la calle Buenos Aires con la exposición Construcción, que se ha gestado en el propio espacio fruto de la residencia a la que le invitó el galerista. Matheus, que concibe la práctica artística como una experiencia de vida, y encuentra el significado a la pintura en el propio acto de la acción creativa, según sus propias palabras, focaliza su obra alrededor de la abstracción geométrica, a la que se debe desde que reseteó su vida personal y profesional en Boston.

Ayer martes, el artista continuaba trabajando en la colección piezas que conforman la que es su primera individual en la Isla, si bien la sala ya luce con el grueso del trabajo fruto de su contacto con la Isla, su gente y entorno, y con el propio espacio. Una decena de lienzos, escultura de pequeño formato e instalaciones, son el resultado de su estancia en residencia.

"El espacio es maravilloso, y este proyecto es una primera aproximación, y no es fácil para mí venir porque yo no soy un artista de residencia; hay artistas que son especialistas en esto, tienen ese método, que es un método de vida, de trabajo, pero de cualquier manera estoy como alumbrado por el medio y disfrutando del espacio", explica Jesús Matheus.

La familia canaria

El contacto con el galerista, el espacio en el que habita desde agosto y con Gran Canaria "es todo muy anecdótico". Su pareja, de familia de padres canarios que emigraron a Venezuela, comennzó en 2007 "una recuperación de la familia, vinimos a Gran Canaria, y en esa ocasión, pasé un día por la galería y casualmente estaba una exposición de Juan Correa, y Manolo [Ojeda] me invitó a la inauguración". En aquel primer contacto dejó material de su autoría por si era posible algún tipo de colaboración con la Galería. "Ya estaba instalado en Estados Unidos, organizando la vida y el trabajo, y buscando mi sitio", detalla Matheus. El cambio de residencia trajo igualmente un cambio en las formas de su pintura, en la que abunda con detalle más adelante.

Al tiempo y con una obra que había crecido, decidió caminar sobre sus pasos y volver a la Isla el pasado año para mantener "un contacto más formal" con el galerista. La sorpresa le llegó cuando Manuel Ojeda "me propuso la loca idea de hacer una exposición aquí ,y que me pasara una temporada". Aunque "estar tres meses en Canarias no estaba en los planes", a primeros de agosto ocupó la Galería para comenzar con el proyecto Construcción.

Trasladar la obra desde Boston era impensable, e incluso traer parte de ella era inviable. "Toda la obra se ha creado aquí, salvo digamos una pieza que comencé allá, y una carpeta de dibujos que traje, que es la matriz, el magma de donde saco los proyectos de los últimos años a partir de collages, ensamblajes, ese construir y armar formas, que es la esencia de mi trabajo. Y comencé mentalmente a valorar que vías tomaba para la exposición con una serie de ideas que son las que están aquí".

A los dibujos y lienzos se suman obras con objetos encontrados, "piedras, hierros, trapos que he utilizado". Una de ellas es La Venus de Triana. El artista abunda en el fundamento de su obra que no es otro que "la idea es recuperar, algo que ya está en otros trabajos anteriores, que tiene que ver con el arte povera, de construir cosas de ese tipo, es algo marginal que tienes, y quise utilizarlo aquí como parte de esa improvisación o del ejercicio de la práctica de las obras hechas aquí". La recuperación de rocas, por ejemplo, "permite como abordar el tema de la Isla, y entiendo que hay un cierto sentido en el resultadoal abordarlo de manera fresca".

Recuerda Matheus que el devenir de su pintura tiene que ver con su marcha de Caracas. "Desde 2005 hasta la fecha comezamos a vaciar de elementos la pintura, abstraer y limpiar para llegar la esencia, sin embargo hay elementos de antes, y esto lo vi cuando salí de Venezuela, la espiritualidad que se representa en la obra a través del vacío".

De ser un profesor de arte en su ciudad natal y artista "con trascendencia" en los años 80 y 90, se traslada a Estados Unidos como "undesconocido". Fue entonces cuando Matheus experimentó "un cambio en la forma plástica y me volqué hacia el abstracionismo geométrico, que fue producto del exilio, de la carestía, la austeridad, de una serie de cosas". Un hecho que tal como subraya "coincide con la condición de periféricos, ese discurso, y las Islas Canarias tienen ese aspecto periférico".

En territorio americano su trabajo fue creciendo,y en los últimos años, de 2010 a 2017 tal como detalla el artista, "he tenido exposiciones en Miami, en Caracas, mi punto fuerte, ya que pesar de la crisis política había un mercado, y encontré una galería que me representa en Miami, Cecilia de Torres, que tiene el legado de Joaquín Torres García y una serie de artistas que trabajan en el abstraccionismo geométrico de matiz latinoamericano, con unas variantes".

Más que un cambio en las formas de su pintura, Jesús Matheus prefiere hablar de una evolución en la acción pictórica. "Siempre había una matriz geométrica sensible, pero me volqué a hacer cosas que antes no me había planteado, y descubrí a través de la abstracción geométrica y todas las variantes que tiene, un camino riquísimo de expresión que está muy conectada con la parte filosófica, y no es la representación de un hecho,porque eso se lo dejamos a otras artes", señala.

Desde que pisó Gran Canaria quedó Jesús Matheus soprendido de lo que ofrecía la Isla. "Su geografía particular, bella, riquísima y muy extraña, y además tiene una riqueza cultural muy grande", afirma. "Además siempre me ha interesado el tema de la geografía humana, el perfil del canario, la integración del canario con el medio, y es algo que no está representado de forma figurativa porque no me interesa". Una conexión con el territorio, lo que denomina "conexión emocional con la naturaleza", con "las carencias o riquezas que contribuyen a la expresión".