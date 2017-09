Cadenas se pregunta "cómo es posible" que haya escritores que apoyen a Maduro

El poeta venezolano Rafael Cadenas cuestionó ayer "cómo es posible" que haya escritores que apoyen el régimen político actual de su país, que ha llevado a su población a la división y el empobrecimiento, hasta el punto de que "hay hambre en un país que fue rico". "Yo no me explico cómo pueden apoyar a este régimen", ha afirmado el escritor, galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, entre otros varios, que, en todo caso, ha añadido: "No quiero emitir ningún juicio, ellos sabrán lo que hacen".

El autor, de 87 años, que fue años atrás candidato al Premio Cervantes, ha hecho estas declaraciones en el marco del II Encuentro Literario de Las as Palmas de Gran Canaria, que organiza la asociación Nace, y como parte de una gira de recitales poéticos, conferencias y debates que llevará a cabo por España. Cadenas ha expuesto que el alineamiento de autores con el Gobierno de Nicolás Maduro se enmarca en un contexto en el que "el país está dividido, y eso afecta también a los escritores y poetas", con lo cual, entre ellos, "hay un grupo que apoya al régimen y otro que forma parte de la oposición".

No obstante, ha querido recordar que "eso ha pasado mucho, en general, en la historia, que escritores o poetas apoyen a regímenes autoritarios, o dictatoriales, o fascistas, o nazis", puesto que incluso "hubo intelectuales que apoyaron a Hitler", a pesar de que fue "un personaje horrible". Algo que ha insistido en que no comprende Rafael Cadenas, al apostillar: "Uno siempre se pregunta cómo es posible eso".

No obstante, ha matizado que todavía "hay espacios de libertad en Venezuela" que hacen posible expresar el desacuerdo con el Gobierno y que, "paradójicamente, hay mucha actividad intelectual".

Prueba de ello es, según ha señalado, que "se presentan libros constantemente a pesar de lo que cuesta hacer un libro en Venezuela", donde la inflación ha conducido a que los precios de las obras literarias suban hasta estar fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. Eso ha ocurrido con dos de sus últimos trabajos, que han sido editados en España por las dificultades que tuvo para hacerlo en su tierra. "Esos libros no los conocen en Venezuela, salvo cuando hay alguna lectura y yo leo poemas" de uno u otro, ha asegurado.