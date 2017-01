Centros docentes y sanitarios evitan la huelga de la basura

Los centros educativos, los establecimientos sanitarios y las zonas de más tránsito son las únicas que se salvan del impacto producido por la huelga del personal de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos que cumple hoy su quinto día sin que tenga visos de solución a corto plazo. El decreto de servicios mínimos del 60 % para trabajar en estos enclaves supone prácticamente mantener la normalidad, un mantenimiento contemplado en el pliego de condiciones del convenio con la empresa adjudicataria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). En el resto del municipio, donde también se han fijado servicios mínimos, se retira de las calles las bolsas de basura y otros desechos dentro y fuera de los contenedores a un ritmo mucho más lento, una situación que de extenderse en el tiempo podría suponer que se decrete la alerta sanitaria en Telde.

De hecho, desde el inicio de este conflicto el Ayuntamiento ha enviado a agentes de policía y personal de Sanidad a realizar informes sobre la situación en la que se encuentran los centros educativos y otros enclaves sensibles. Eloy Santana, concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, indicó ayer que "nos están llegando los primeros informes y los estamos estudiando para ver cómo está la situación y si continúa la huelga, plantearnos si decretamos la alerta sanitaria en el municipio".

Esta posibilidad se baraja como último remedio si la adjudicataria del servicio y los miembros del comité de huelga no acercan posturas y llegan a un acuerdo que, de momento, parece remoto. No obstante, desde el grupo de gobierno se abre una vía al optimismo después de la reunión mantenida ayer al mediodía por la alcaldesa, Carmen Hernández, y el concejal del área, Eloy Santana, con los responsables de FCC para mediar en el conflicto iniciado el pasado 7 de enero de forma indefinida.

Santana indicó ayer que "los dos representantes de la empresa adjudicataria se mostraron dispuestos a sentarse con los sindicatos para desbloquear la situación y esperamos que en estos días celebren un encuentro que posibilite un acuerdo entre ambas partes". Una de las claves, según apuntó el concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, será la negociación de la mejora salarial que solicita la plantilla de FCC, "aunque tendrán que acercar las posturas porque son muy distantes en estos momentos, pero esperamos que tanto empresa como trabajadores hagan un ejercicio de responsabilidad ante la mala imagen y molestias que se le está causando a la ciudad y a los vecinos".

El edil nacionalista mostró su máximo respeto al derecho de huelga que tienen todos los trabajadores para reivindicar la mejora de sus condiciones sociales y económicas, reconocido en la Constitución Española. "El Ayuntamiento no puede por la legislación vigente enviar personal para hacerse cargo del servicio que reiteramos es un conflicto laboral del que también somos víctimas", apuntó Santana, quien también opina que "no se puede hablar de que no paguemos a FCC y que esta empresa no pague a su personal. Este no es el caso, pero ambas partes tendrán que ponerse de acuerdo y el grupo de gobierno hará todo lo que sea necesario para colaborar en que la huelga acabe cuanto antes".

Las cifras son otra de las incógnitas a despejar en este conflicto laboral. Mientras la empresa, según fuentes consultadas, alega que las peticiones son desproporcionadas e inasumibles, desde el comité de huelga se estima que son necesarias para mejorar las condiciones sociolaborales de la plantilla. Del 30% al 1% se fijan las posturas entre ambas partes, unos porcentajes, de ceñirse a la realidad, que marcan una distancia insalvable entre empresa y trabajadores, aunque nadie los ratifica.

Sin embargo, el recurso de decretar una alerta sanitaria en el municipio es un instrumento previsto en la legislación para garantizar la salud de los vecinos. Su uso supondría, según fuentes consultadas, que las administraciones públicas puedan intervenir con otro personal para paliar los efectos de este paro en un servicio esencial. De momento, los servicios mínimos fijados por Limpieza Viaria siguen su labor, aunque no dan avío para retirar la ingente cantidad de residuos que genera la ciudad.

Desde el comité de huelga, su portavoz, Daniel Casal, declaró ayer que los trabajadores mantienen viva la huelga a la espera de que la empresa concesionaria los cite para negociar, aunque las posturas siguen distantes. No hay fijada, de momento, ninguna fecha para la reunión entre ambas partes, aunque desde el Ayuntamiento de Telde se confía en que tanto sindicalistas como FCC intenten buscar una salida a un problema que ya es el principal tema de conversación en la calle.