Vecinos de La Garita critican la falta de alumbrado público en la avenida de Las Delicias

Farolas que no alumbran o que dan corriente si se les toca, además de una playa sucia que se ha limpiado con la colaboración de los vecinos. Éste es el panorama que describen desde la asociación de vecinos Patronato La Sal, que critica el abandono que sufren algunas zonas de La Garita.



Así, alegan que en la avenida de Las Delicias los residentes están muy enfadados por la falta de iluminación en todo el recorrido de este paseo costero, incluido el sitio donde se practica la pesca a caña en Las Salinas, un lugar muy frecuentado por los aficionados a esta actividad deportiva. Otro lugar que no se escapa de la despreocupación municipal, añaden los residentes, es donde se encuentra ubicado el monolito recién instalado en memoria del sargento y vecino del barrio Jhonander Ojeda, donde hay dos farolas apagadas y una de ellas , además, al tocarla da corriente.



La playa se queda a oscuras, aseguran, y reclaman al Ayuntamiento que se revise y repare el alumbrado público con urgencia, demanda que se presentó en el Registro General del Ayuntamiento, "para que no digan que no avisamos y solicitamos mejoras".



Asimismo, la asociación vecinal agradece la implicación y compromiso de los usuarios de la playa de La Garita con la limpieza de esta importante cala. Así, recuerda que se han tenido que recoger un montón de desperdicios. La playa, según señalan, ha quedado en estado satisfactorio después de la limpieza realizada por el público. Los vecinos confían en que el Ayuntamiento atienda sus peticiones y preste los servicios necesarios para el barrio.