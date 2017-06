Las alpargatas de yute, el 'must' del verano

Se acerca el verano y con ello un imprescindible de la temporada: las alpargatas. Atrás quedó aquella época en la que este calzado tan cómodo era relacionado con el trabajo en el campo. Ahora, se han convertido en el must del verano que toda blogger e influencer tiene en su armario como Alexa Chung. ¡Y hasta la realeza no se puede resistir a las alpargatas!

Kate Middleton y su hermana Pippa, dos apasionadas de las alpargatas Made in Spain



Kate Midlleton y su hermana Pippa son dos amantes de este tipo de calzado hecho con yute. Hace unas semanas, veíamos lucir unas bonitas cuñas de yute de lo más tradiciones y 100% made in Spain. Se trataba del diseño Valencia fabricado por Toni Pons en Girona de solo 42 euros.

Además, ¿Quién no recuerda al famoso pintor Salvador Dalí o al gran actriz Audrey Hepburn lucir unas alpargatas divinas? Sin duda alguna, este año tampoco desaparecerán y seguro que más de una blogger y celebrity se calza unas alpargatas para derrochar estilo con su look veraniego.

Las alpargatas se han convertido en un calzado imprescindible en los looks de las bloggers e influencers este verano. Fuente: Getty Images

Antiguamente las alpargatas se relacionaban con el trabajo en el campo

Antiguamente cuando escuchabas la palabra 'alpargata' rápidamente lo primero con lo que se relacionaba era con el trabajo en el campo. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que este calzado se vuelva un imprescindible en nuestras vidas, queriendo llevarlo en nuestro día a día e incluso en el trabajo o a una fiesta.

Y es que las alpargatas o las cuñas de yute son súper cómodas, además de bonitas y hay una gran variedad de diseños. Además, todo esto hace que sea muy fácil de combinar tanto con prendas básicas como looks de lo más sofisticados.

"Hoy en día el yute está en la cresta de la ola, es la 'jet set' del calzado", comenta Manuel Polo, supervisor de Maypol, una de las fabricas made in Spain que crea increíbles diseños de calzado con yute de lo más glamuroso y diferente en Caravaca de la Cruz, Murcia.

A ellos también les gusta las alpargatas de yute



Pero el calzado con yute no solo es para las mujeres. Cada vez más, el hombre también apuesta por darle un toque chic a su look con unas bonitas alpargatas de yute. Y es que tal y como comenta Manuel, "el hombre no quiere quedarse atrás, es normal que el hombre se cuide y el yute es súper cómodo para ellos".

En Caravaca de la Cruz, las empresas especializadas en calzado hecho con yute siguen contando con el conocido 'punto ojal', una tradicional forma de coser la suela al zapato. Se trata de una elaboración a mano muy tradicional que se desarrolla extrayendo la punta de la aguja en dirección a la persona que lo está elaborando y que después, se coloca el borde de la tela en la dirección opuesta.

De esta manera, este tipo de calzado goza de una gran historia artesanal que le hace todavía más bello. Y el yute de siempre ha sido solo para el verano. Sin embargo, ahora se está probando crear unas alpargatas resistentes al agua para poder llevar también en invierno y que la lluvia no sea problema. Aunque con el cambio climático, esto ha hecho que cada vez más la temporada de alpargatas se alargue más.

¿Cómo son las alpargatas de yute de este año?



Esta temporada como no podía ser de otra manera, se siguen llevando las tradicionales sandalias planas con yute. En tonos metalizados como los de Maypol o de ante como los de Kanna son una apuesta segura para el día a día. Además, esta temporada está de moda la punta cuadrada, como los diseños de Kanna.

Además, el mercado del calzado fabricado con yute no para de reinventarse y ahora incluso hay diseños de playeras hechas con yute como el original diseño de la firma Casteller en tonos camel con paillettes dorados. Un diseño novedoso y de lo más divino.

En cuanto a las cuñas, depende del diseño pueden ser perfectas para ir a trabajar o para una noche de amigas o hasta para ¡acudir a una boda como invitada! Castaller cuenta con un modelo en varios tonos en raso con el que triunfarás en un evento de estas características.

Para la oficina, los diseños con bordados o de ante son perfectos además, se trata de un calzado súper cómodo con el que andar todo el día con tacones no supondrá ningún suplicio.