La proliferación de las nuevas tecnologías permite que la desinformación prospere. Muchas imágenes, algunas reales, son presentadas como algo que no son. De hecho, el volumen de fotos fake o falseadas que circulan por la red es cada vez mayor gracias a programas como Photoshop o distintas apps que facilmente ayudan a retocar fotografías. Este método hoy afecta a LA PROVINCIA, cuya marca y logotipo han sido copiados por usuarios de las redes para crear, en nombre del periódico, falsas noticias no exentas de humor, aunque no todo el mundo entiende la ironía e interpreta que estos texto se publicaron tal y como aparecen en redes.

A raíz de las publicaciones de los días 20 y 21 de noviembre realizadas por LAPROVINCIA/DLP y El Día, sobre la copia de la memoria presupuestaria 2020 de la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, a cargo de Noemí Santana, del anterior texto elaborado por su antecesora, Cristina Valido, las redes sociales se han llenado de montajes en el que muestran su insatisfacción con la información, a través de la difusión de noticias falsas.

Este tipo de montajes se realizan en tono de humor. De hecho, resulta sano en una sociedad democrática y en unos momentos de tanta politización y crispación como los que vivimos y que alientan incluso representantes públicos. No obstante, lo que daña es el fraude que esconden estos montajes. Es el caso de usuarios en Twitter que aseguran de forma errónea y malintencionada que el contenido de imágenes trucadas se ha publicado en el medio, lo que lleva a engaño a la ciudadanía. Estos trolls y servidores de determinados partidos políticos engañan, intencionadamente o no, con esta publicaciones a usuarios menos versados a los que le llegan las publicaciones.

Y esto @noepmp ???

Ni multiplicaste los panes con los peces!!!

Le copiaste el resultado al compañero!!!! pic.twitter.com/5WGDmtuWKF — Abubukaka (@Abubukaka) 21 de noviembre de 2019

Portada @laprovincia_es: El exlíder de UGT copió como Noemí Santana los planes de CC https://t.co/soNeJcPngu pic.twitter.com/Re84oBsJvj — El Espejo Canario (@ElEspejoCanario) 21 de noviembre de 2019