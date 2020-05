Un avestruz roba la atención en la última rueda de prensa de Revilla

"Hemos tomado todas las medidas (...) para que no haya ningún tipo de problema. La gente se comporta de forma adecuada, salvo alguna excepción". Así comenzaba Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, una rueda de prensa en el parque de Cabárceno en la que aseguraba que la seguridad de los ciudadanos era lo primordial, y que ahora es ya el momento de ir reactivando la economía en la región.



Lo sorprendente no fueron sus palabras, sino un animal que se 'coló' en plano durante más de un minuto: un avestruz se situó a la derecha del presidente (a la izquierda de la imagen) y no dejó de mirar con atención a la cámara mientras Revilla hablaba sin percartarse de esta presencia. Una rueda de prensa 'transcendental' tan solo para Cantabria, se ha convertido en un fragmento de vídeo que se ha viralizado en menos de 24 horas gracias al poder que tienen las redes sociales.



Además, algunos se han dado cuenta de que este suceso fue predicho hace varios años por un capítulo de Los Simpsons, serie mítica que se caracteriza por haber adivinado el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, o la propagación de una enfermedad con origen asiático.