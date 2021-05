Hace unos días una vecina de Salamanca se ha viralizado al subir una fotografía de lo que hay justo debajo de la sede del partido ultraderechista Vox en Salamanca. La usuaria llamada simplemente ‘Ajo’ ha compartido la fotografía con el título de “Las dos Españas”. En el mismo se puede ver la sede de Vox en la ciudad con una bandera de España colgada y debajo “La Tertulia” café-bar especializado en comida venezolana situado en la Avenida de Portugal.

En poco tiempo el tweet ha sumado cientos de interacciones y respuestas de otros usuarios a los que ha llamado la atención esta combinación. El tweet ha tenido casi 1.000 me gustas y decenas de contestaciones. Alguno incluso ha dicho que “Eso no puede acabar bien”. Por supuesto es solamente una broma, ya que los miembros de Vox Salamanca no han emitido ninguna queja al respecto sobre este nuevo café-bar que hay debajo de ellos.

Hace unos meses un vecino de Huelva se coronó cuando al vivir encima de la sede de Vox colgó una bandera del colectivo LGBT como forma de protesta a las declaraciones homófobas que realizaron los jefes del partido.