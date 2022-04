A veces las rupturas de pareja son duras en función de los motivos que las provocan. Si esa razón es que el propio novio está manteniendo un romance secreto con la hermana de su enamorada, más todavía. Y si a los pocos meses la nueva pareja decide casarse y la nueva novia le propone ser dama de honor de la boda, lo remata.

Esta situación es la que está viviendo una joven anónima a la que su hermana, después de traicionarla con un romance con su novio, decidió pedirle que fuese su dama de honor en la boda con el chico, tal y como ha contado en Reddit.

"Yo, de 24 años, tengo una hermana de 28, Lexi. Ella y yo solíamos ser muy cercanas y era básicamente mi mejor amiga", comenzaba diciendo la chica para explicar su situación. "Sin embargo, hace unos 7 u 8 meses descubrí que mi novio Jonah me estaba engañando con ella. Y ahora se casan en agosto", continuaba.

La reacción de la chica fue clara. No había vuelto a hablar con su hermana desde el momento en que se enteró de la relación con su novio. Además, tildó la propuesta de ofensiva hacia ella.

La novia del enlace intentó convencerla con la excusa de que ya le había comprado lo necesario. "También me dijo que ya me había comprado el vestido. Luego dije que la decepcionaría y desperdiciaría el dinero que gastó en él", explicó la hermana.

Este rechazo no solo sentó mal a la novia, también a los padres. Ellos no entendían como su hija podía tener tanto rencor y se lo hicieron saber. "Ayer fui a cenar a la casa de mis padres. Lo que no sabía es que Lexi los había llamado y les había dicho lo que dije. Entonces, a mitad de la cena, mi mamá dice: 'Sabes que Lexi y Jonah son felices juntos y merecen tener la boda que quieren'", contaba la chica.

Ella contestó tajantemente a su madre: "Ella puede ser feliz, pero no voy a estar en una boda con mi ex novio infiel, y verlo casarse". En los instantes posteriores, la chica abandonó la casa y no ha vuelto a hablar con su familia.