Los hay muy sinceros, cualidad siempre recomendable, pero donde no suele haberlos es en los portales de anuncios. Encontrar a alguien que cuente la realidad tal cual es resulta complicado en este tipo de webs, pero no imposible. Para muestra, un botón. Este anuncio de venta de una propiedad en Las Palmas de Gran Canaria sorprende a cualquiera.

El vendedor de una casa en Siete Palmas usó Idealista para servirnos una de las descripciones más sinceras que ha visto dicho portal en toda su historia. "Vendo mi piso de mala calidad para mudarme a otra vivienda de mejor calidad", así empieza el comentario del anunciante.

"Me gusta ser claro y transparente, así que detallo los defectos antes de visitar la vivienda para que no me reclames vicios ocultos después de la compra venta". Nadie podrá sentirse engañado si decide comprar la vivienda, eso está claro.

El anuncio detalla los numerosos fallos de obra de forma certera: "la tarima se hunde en muchos sitios y existe separación del rodapiés al suelo y se separan las láminas de tarima", "las conexiones entre el WC y las bajantes están abiertas y se cuelan cucarachas a la casa", "no sellaron el encuentro del muro con el pilar y forjado superior, está abierto y se cuela el viento del exterior"...

Numerosos fallos

Además, asegura que existen muchos más desperfectos que necesitarían de varios anuncios más para ser contados en su totalidad. Algunos no exigen este nivel de sinceridad ni a la hora de casarse pero nada es más agradecido que conocer la realidad de una vivienda antes de comprarla.

La duda que surje tras leer el anuncio es si alguien tendrá interés en visitar la vivienda del anuncio de Idealista. Ahora bien, cabe destacar que conocer estos detalles antes de entrar en ella hace que puedas realizar un análisis más exhaustivo de otros detalles de la casa.

Lo malo ya lo conoces (o eso esperas), ahora toca descubrir lo bueno. Quizás eso sea lo que piensen los optimistas que decidan aventurarse y visitar esta vivienda situada en Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria.