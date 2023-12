Pedro Quevedo, el cantante no el político, goza de millones de seguidores en todo el mundo. Como ya dijo en su tema 'Ahora que': ha coronado este 2023 siendo el artista español más escuchado de todo Spotify. Aunque el de Las Palmas de Gran Canaria también tiene sus detractores. Uno de ellos es su colega de profesión: Coque Malla.

"A mí, personalmente, con todos mis respetos, me parece un horror", ha explicado el cantante en el podcast Vidas Contadas de Enric Sánchez, donde ha presentado su nuevo álbum, Aunque estemos muertos.

En las conversaciones que mantiene con su hija, Coque Malla intenta ser, ante todo, sincero, aunque eso suponga cargar durante contra uno de los artistas más escuchados de nuestro país.

"Rosalía, todos mis respetos; Billie Eilish, que le gusta muchísimo, todos mis respetos; Dua Lipa, todos mis respetos, pero Quevedo me parece una broma de mal gusto", añade.

"Lo máximo que hago es ser brutalmente sincero, aunque yo sé que a ella le duele, y a mi me duele que le duela", agrega y confiesa que intenta que su hija escuche otros artistas como The Beatles, The Rolling Stones o David Bowie, pero sin éxito.