El "poblado perdido" en Maldivas donde venden ambrosías Tirma

"¿Qué es lo último que podéis imaginar que venden en Maldivas?", pregunta retóricamente Elena Gortari en uno de sus populares vídeos que sube a TikTok. Esta tiktoker sevillana con más de un millón de seguidores se ha encontrado con un viajero canario inesperado.

"Yo siempre he escuchado que las chocolatinas Tirma eran canarias", explica la creadora sevillana en el vídeo. "Estamos en un pueblo perdido de Madivas y hay Tirmas. ¡En un poblado de 2.000 habitantes!". Y la sorpresa no quedó ahí. Ya que la tienda no solo tiene a la venta las ambrosías clásicas sino toda la gama de sabores que ofrece la compañía canaria.

"Tú sabes que los canarios han llegado lejos cuando ves que venden chocolatinas Tirma en un pueblo de Maldivas", concluye la viajera en un clip que se ha vuelto muy viral en la conocida red social de vídeos cortos.

Atrás quedaron los tiempos en los que las fronteras de Tirma empezaban en El Hierro y acababan en Lanzarote; ya desde hace décadas el producto estrella de la empresa grancanaria se puede consumir en numerosos puntos de venta de la península ibérica, y más allá. Como hemos podido comprobar gracias a esta tiktoker sevillana.