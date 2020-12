"La reforma y la modernización del Senado son prioridades del PSOE"

Somos siete los que conformamos la dirección del Grupo del Senado en Madrid y ser uno de ellos representando a Canarias es toda una responsabilidad y un orgullo la verdad. Es un reto y un reto enorme, espero estar a la altura. Desde el minuto uno hemos estado trabajando. Yendo todas las semanas a Madrid a reunirnos y hablar sobre la labor de organización, somos 140 senadores y había que organizar un poco a todo el equipo.

Están trabajando a pesar de que agosto es un mes inhábil.

Desde el primer momento que fui elegido senador. He hecho varias reuniones con alcaldes. Con el de Las Palmas, de Ingenio, de Agüimes y de San Bartolomé. Yo no he parado, he cogido una semana de vacaciones, y el resto del tiempo hemos estado bastante activos.

En la campaña electoral mencionó que uno de sus objetivos era modificar el funcionamiento del senado, ¿sigue siéndolo?

Si, nosotros hemos puesto el lema: El nuevo Senado. Compañeros jóvenes en la dirección vamos a realizar acciones vinculadas a trasladar el Senado a los territorios, a la calle. La primero que vamos a hacer en los primeros días de septiembre es acercar la dirección del Senado al barrio del Príncipe, en Ceuta. Yo personalmente a partir de septiembre haré presentaciones en las agrupaciones socialistas y en institutos a los jóvenes de 18 años para que conozcan la Cámara y su funcionamiento.

¿Cree que es necesaria una reforma en la Cámara Alta?

Hay hacerla ya. Una reforma consencuada con todas las fuerzas políticas. Hay que hacer una verdadera cámara territorial. El Senado ha perdido su principal cometido que es la representación territorial. Hay acciones que deberían pasar primero por el Senado antes que por el Congreso, esa es una de las cosas que se deben de modificar. De hecho hay una comisión que trabaja en ello, en la reforma, lo que pasa que el Senado estaba bloqueado por la mayoría absoluta del Partido Popular, y no le daba prioridad. Ahora si es una prioridad del Partido Socialista.

Con la mayoría absoluta ahora será más fácil.

Sí, eso es importantísimo. Pasamos de una mayoría absoluta del PP en varias legislaturas cuya misión era bloquear las acciones de Gobierno, a una mayoría progresista del PSOE con una visión totalmente diferente de cómo debe funcionar el Senado. No será una Cámara para bloquear sino para agilizar toda la legislación necesaria para el bienestar de la ciudadanía.

Esta es la primera legislatura en la que los canarios del PSOE consiguen formar un Grupo Territorial en la Cámara Alta, ¿se da con ello un paso más en la defensa de los intereses de las Islas?

Con este grupo se concentra mejor el trabajo y la fuerza en el territorio. La semana pasada hicimos la primera reunión de trabajo en Lanzarote con la presidneta del Cabildo que nos mostró la mayor problemática que hay en la Isla, que es el tema de la vivienda y el índice de pobreza infantil. Nos reunimos con la Asociación Cultural de Personas Sordas en Lanzarote (Asculsorlanz), y salimos sorprendidos de las carencias que tenian para poder comunicarse. Nosotros queremos comprometernos, dentro de lo que son nuestras competencias y capacidades, a trabajar por ellos.

¿El trabajo ahora se centra en conocer las problemáticas de cada Isla?

Nuestra misión va a ser conocer los asuntos prioritarios de cada Isla y de Canarias en su conjunto. La pobreza infantil, la comunicación, el tema de costas, el tema medioambiental, queremos llevar todos esos temas al Senado y defenderlos. Y además atender todas las demandas y los requisitos en las distintas áreas. Yo hablo con esos colectivos dentro de mis competencias, todas aquellas cosas que a través del Senado se puedan gestionar por supuesto lo haremos.

Durante la campaña electoral el discursos de los nacionalistas se centró en defender que ellos serían los únicos en atender los asuntos de Canarias ¿Este grupo territorial acaba con esa idea?

El 28 de abril los ciudadanos que fueron a las urnas hablaron y escogieron que su voz se reproduzca a través de los diputados y senadores socialistas, somos el grupo mayoritario. Somos cinco diputados y nueve senadores. Los nacionalistas solo tienen dos diputados y un senador de designacion autonómica, que ni siquiera fue elegido en las urnas. Com esto queda claro a quien ha encomendado los ciudadanos que sea la voz de Canarias en Madrid, y es el grupo socialista.

¿Cómo valora la llegada al Senado de Fernando Clavido?

Es un tema muy personal de su grupo. La verdad es que cambió en dos días tres veces. De presidente, a portavoz en la oposición y al día siguiente senador por designación autonómica. Es una cosa que debe contestar él. Yo creo que escaparse a Madrid por interés personal más que por interés general no está bien.

La duración y funcionamiento del Grupo Territorial depende del futuro del Gobierno ¿Cree que los ciudadanos tendrán que volver a votar?

Yo soy una persona muy optimista y creo que en el Congreso debe cumplirse el mandato que han hecho los ciudadanos en las urnas antes del 23 de septiembre. Han encomendado que el grupo mayoritario presida España. Nosotros los hemos intentado, y ahora las fuerzas políticas que se llaman progresistas deben facilitar la investidura. Creo que Podemos se está arrepintiendo de la investidura fallida. Fue una oportunidad de oro para demostrar que somos capaces de llegar a acuerdos y una vez más ellos echaron por tierra un gobierno de izquierdas. La derecha, Ciudadnos, y PP, que se definen como constitucionalista, no deberían bloquear. Los ciudadanos no van a perdonar que no seamos capaces de ponernos de acuerdo.

¿Cree que el partido hizo todo lo posible

Yo tuve la suerte d epoder vivir los debates en primera persona y el partido hizo todo lo posible. Se puso en manos de Podemos, una vicepresidencia, el ministerio de igualdad, sanidad y de vivienda , tres ministerior potentes que iban acorde con las políticas y defensa que ha hecho podemos de las necesidades de la ciudadania, y que lo rechazara, pues yo ese día salí del congreso con una sensación de no entender nada.

¿Los resultados en una repetición de elecciones perjudicarían al PSOE?

No lo sé. Creo que perjudicarían a todos. Lo que temo es que si hubiesen nuevas elecciones lo que habría es abstención por el hastío que tiene la ciudadanía. Me preocupa que gente que fue a votar en abril no vaya en noviembre. Y la abstención siempre perjudica en mayoría a la izquierda. El resultado que sacamos en el Senado el PSOE no sé si se volvería a repetir en las elecciones. Somos 140 senadores, una mayoría absoluta brutal que no se ha visto ni siquiera en las grandes victorias socialistas de Felipe González. Por ello hay mucho que pensar, e intentar por todos los medios no llegar a unas elecciones porque creo que la ciudadanía nos castigaría con la abstención. La derecha sale a votar siempre en masa, lleven a quien lleven, y asumimos todos un riesgo que creo que deberíamos evitar.

¿Cómo ve el futuro de Podemos en el panorama político nacional?

Vemos que poco a poco se han ido desgastando ellos solos con su forma de hacer política y su forma de organización interna. Vemos como líderes que empezaron en Podemos ahora están en otras formaciones. En el Senado han perdido la representación abultada que tenían y se han quedado como un grupo reducido. Dentro de las propias fuerzas políticas que conforman Unidas Podemos no todas estaban de acuerdo con la estrategia seguida por los líderes. Han perdido muchísima representación y eso es una analisis que tienen que hacer.