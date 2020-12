El portavoz parlamentario de Sanidad del PP, Miguel Ángel Ponce, hizo un llamamiento hoy a las autoridades para que extremen la protección de los mayores de 70 años y de las personas dependientes en el disfrute de su horario exclusivo para pasear con seguridad por la vía pública. Además, a través de su cuenta de Twitter, Ponce aseguró que las mascarillas deberían estar financiadas por el gobierno. "Como es posible por tanto que no sean financiadas como un medicamento mas y estén exentas de impuestos".

Las mascarillas es uno de los tratamientos contra el #covid19 hasta la vacunación.Como es posible por tanto que no sean financiadas como un medicamento mas y estén exentas de impuestos? Desde el ⁦@ppdecanarias⁩ llevamos semanas pidiéndoselo a @gobcan https://t.co/q0DxUbeMxX — Miguel Angel Ponce (@MiguelA_Ponce) 21 de mayo de 2020

Miguel Ángel Ponce advierte en un comunicado de que "no se está velando con el debido rigor para garantizar a las personas mayores la tranquilidad de salir a la calle dentro de los horarios ya de por sí restringidos, de un máximo de tres horas al día, que se les ha autorizado".

"Estamos hablando de un colectivo social vulnerable al coronavirus, que no debe estar sometido a riesgos innecesarios y que debe minimizar el contacto físico con otras personas, y, sin embargo, se está viendo obligado a compartir los espacios públicos con personas de todas las edades: deportistas y familias con niños, que disponen de otros horarios habilitados", explicó.

Para el diputado popular, "las autoridades sanitarias y la sociedad canaria deben velar y cuidar a nuestros mayores, que son quienes más han sufrido las consecuencias dramáticas del COVID-19, y en este proceso de desescalada no nos podemos olvidar de ellos", indicó.

En este sentido, Ponce animó a las autoridades a extremar el respeto al horario de los mayores y a dar indicaciones expresas al cuerpo de la Policía Local y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que adviertan a la población de la necesidad de proteger a los mayores y, llegado el caso, a imponer sanciones.

El portavoz sanitario popular abogó, no obstante, "por concienciarnos todos de que no debemos salir a la calle de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, si no es absolutamente imprescindible, así como por darle prioridad a nuestros mayores en los comercios y farmacias. Es la mejor forma de expresar nuestra solidaridad con nuestros mayores y sinceramente creo que se lo debemos".