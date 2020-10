Díaz se compromete a que en septiembre habrá medidas para prolongar los ERTE

La ministra respondía a una pregunta en la Cámara alta del senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, al que aseguró que "los que denominados los ERTE de transición, con un reforzamiento de las medidas tanto de protección de empleo como en las exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social, están diseñados directamente para sectores como el turismo", y que serán por tanto de aplicación en las Islas si cumplido el plazo de la actual prórroga son necesarias nuevas ampliaciones de plazo en las empresas del Archipiélago.

"Tiene el compromiso del Ministerio, el mío personal y el del Gobierno de España para seguir trabajando", afirmó Díaz remitiéndose a los términos de su intervención en el Senado el 14 de mayo pasado cuando CC exigió la prorroga de los ERTE en Canarias a cambio de su voto a favor de la quinta prórroga del estado de alarma que solicitaba el Ejecutivo central en el Congreso.

Clavijo interpreta que Díaz se ha comprometió a iniciar las conversaciones para que antes del 30 de septiembre esa medida se concrete. El senador de CC demandó a la ministra que a lo largo de las próximas semanas y antes de septiembre continúen las negociaciones que permitan al sector contar con las certezas que garanticen el mantenimiento de esos puestos de trabajo. "Me he comprometido con usted y con CC en este sentido: nuestro compromiso es firme no solo para desvincular los ERTE más allá del estado de alarma, sino para mantenerlos en tanto que el espacio aéreo no está abierto para Canarias. Esto es lo que hemos plasmado en el real decreto", afirmó la titular de Trabajo, quien insistió en ofrecer al senador nacionalista y a su formación política "las puertas abiertas abiertas para seguir defendiendo a su comunidad".

Díaz señaló también que "hemos preservado una cláusula para mantener la comisión tripartita y hacer seguimiento de la situación económica y laboral de Canarias", e insistió en que, al igual que "Canarias va a seguir siendo una preocupación principal de este Gobierno".

La ministra agradeció de hecho el "trabajo" realizado desde la propia CC en la búsqueda de una salida para la situación de Canarias en el marco de la aplicación de los ERTE, así como del propio Gobierno de Canarias, y aseguró que, frente a los recelos con que se ha acogido la disposición adicional, ésta "ha sido muy relevante para los canarios" y para los 50.000 trabajadores que están acogidos a este mecanismo de mantenimiento del empleo pese al cierre temporal de las empresas por la crisis de la Covid-19.

Fue ella la que recordó en este caso que el sector turístico representa el 35 % del PIB canario y el 40 % del empleo, señalando que el decreto aprobado el viernes asume esta situación y que pone las bases para adoptar las medidas necesarias si fuera preciso tras el 30 de septiembre.

Fernando Clavijo, por su lado, evitó ayer toda confrontación con la ministra y asumió un papel de disposición a seguir negociando con el Ejecutivo central el sentido de la disposición referida a Canarias. Eludió pues que el texto aprobado no ofrece las garantías de prórroga de los ERTE que el Ejecutivo había pactado con CC, y no vertió ninguna crítica, menos aún del tenor de las declaraciones del día anterior en las que le acusaba de "mentiroso", y consideraba "muy difícil" que la formación nacionalista pudiera apoyar los Presupuestos estatales del próximo año.

Clavijo quería que la ministra aclarara en qué se traducía la disposición adicional sobre Canarias porque "el 30 de septiembre, si no hay ninguna ampliación mayor de manera previa, nos encontraremos que comienza la temporada alta en el Archipiélago y si no se produce una salida de manera proporcional a la recuperación de la conectividad internacional, a la recuperación de las conexiones aéreas con el territorio continental, esos ERTE se pueden traducir en destrucción de empleo".

Explicó que los 50.000 puestos de trabajo ahora afectados por los expedientes de regulación constituyen de facto la diferencia de casi 15 puntos en la tasa de desempleo de Canarias respecto a España, 35% frente a 21 %, respectivamente, "Por eso es tan importante que esa disposición adicional se traduzca en medidas concretas", detacó Clavijo, quien aseguró ser consciente de que "esto llevara negociación, trabajo", y reclamó "que se traduzca en reuniones concretas a mediados de septiembre en las que podamos establecer esas medidas". Afirmó que esta actitud de CC de reclamar un mayor compromiso con la situación del Archipiélago "no está hecho con ánimo de desgastar al Gobierno, sino para proteger esos 50.000 puestos del trabajo, que puede ser la diferencia de tomar esas medidas o no".