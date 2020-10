"El Gobierno de Canarias es flojo y la gente empieza a desmoralizarse"

La verdad es que estamos decepcionados porque pensábamos que desde que se firmó el día 30 de mayo -Día de Canarias- se supone que iba a haber algo avanzado y que íbamos a tener algo más de trabajo en el mes de junio. Estamos a mitad de julio y es la primera reunión donde se nos va a informar de algo. Lo que también criticamos es que se haya cambiado el protocolo. Se decía que iba a haber unas mesas de trabajo y esas mesas no se han constituido, y ahora hay una primera reunión de coordinación. Seguimos estando en el diálogo y en el consenso, pero criticamos la dejación y la incapacidad del Gobierno a la hora de tener un elemento tan importante sobre la mesa con la rapidez y la importancia que tiene. Y el Covid no puede ser la justificación para no trabajar, porque 45 días sin tener noticias es mucho tiempo.

Se cumple un año del Gobierno cuatripartito en Canarias ¿Qué balance hace CC?

¿Podemos hacer un balance del Gobierno? Vamos a intentarlo... Si vemos dónde basa el Gobierno sus cualidades, el Gobierno dice, oye, es que hemos apagado un incendio... Como si los once miembros del Gobierno estuvieran apagando el incendio. Dice, es que hemos resuelto la crisis de Thomas Cook, es decir, solo nos habla de catástrofes y parece que todo el Gobierno se paraliza para resolver estas cuestiones, y el Gobierno tiene diez áreas y en todas hay que trabajar. Es decir, es un gobierno que en menos de un año ha tenido que cambiar dos de los consejeros fundamentales, de Educación y Sanidad. ¿Qué podemos decir de este Gobierno?

¿Qué dicen?

Creo que las expectativas y la ilusión en mucha gente se ha ido disipando. Se ha visto que es un Gobierno flojo. Hay algunos consejeros que sí trabajan y hacen el esfuerzo, pero hay áreas como la de Agricultura, como la de Servicios Sociales, como la de las dos consejeras cesadas o dimitidas en Sanidad y Educación que están mal. Vamos a darle una oportunidad a los nuevos consejeros en esas dos áreas, pero, por ejemplo, las de Agricultura y Servicios Sociales siguen siendo muy débiles dentro del Gobierno. Se nota que no hay músculo y no hay equipo detrás de este Gobierno. Y otra cosa que nos preocupa es la tensión interna.

¿La tensión entre los cuatro partidos que conforman el Gobierno de Canarias?

Sí. Y no se esconden en publicitarla a través de los medios de comunicación, y si te cogen en privado te cuentan arameo, te cuentan todo, y eso también lo saben los sectores sociales. Cuando hablo con empresarios, sindicatos, con colectivos sociales, con líderes de opinión, la sensación que me transmiten es que no es el equipo para este momento en Canarias. Todo el mundo tenía una cierta ilusión, pero la gente empieza a desmoralizarse porque no era lo que esperaban.

¿Qué partidos están en fricción en el seno del Gobierno según ustedes?

Vemos a ASG (Agrupación Socialista Gomera) hablando, a Nueva Canarias, al PSOE, y Podemos no habla para que no la toquen y la dejen en el Gobierno y también porque está en el Gobierno de España. Eso es lo que detecto, y en el día a día de ir construyendo el Gobierno no vemos sustancia. Van a excusarse en la pandemia, pero de la pandemia se han ocupado varias áreas en concreto, que es la sanitaria y la educativa, y en la educativa los padres y madres no saben a estas alturas cómo va a ser el inicio del curso... Y después, el otro elemento que vemos débil es la relación con el Estado. El otro día se nos anunció la comisión bilateral Canarias-Estado y aún estamos pendientes, y a ver qué ocurre en esa comisión,. a ver si en esos 16.000 millones de euros hay un acuerdo cuando se lleve al Congreso y se tramite como proyecto de ley y podamos mejorar la ficha financiera para Canarias. Y poco más podemos hablar del Gobierno.

Han defendido la extensión de los ERTE.

Pero los ERTE son del Gobierno del Estado.

Dicen que les preocupa las relaciones con el Estado pero el presidente Ángel Víctor Torres asegura que habla con Pedro Sánchez todas las semanas, por no decir todas las reuniones que han mantenido los presidentes autonómicos con Sánchez durante la pandemia, es decir, dice que hay une estrecha relación con Canarias .

A lo mejor es conveniente que baje el nivel de conversaciones y suba el nivel de eficacia y la gestión para materializar el trabajo, porque aquí hay mucho de predicamento y poco trigo después de esas reuniones. Y también decir que los ERTE, ahora mismo, al no haber conseguido hasta ahora la singularidad de Canarias en turismo, son los mismos ERTE de los que se beneficia un ciudadano de Cádiz o de Galicia. Es una política de Estado. Están muy bien los ERTE, nos han venido bien, y lo único que estamos pidiendo es que tengan en cuenta nuestra singularidad en el sentido del turismo. Viene ahora la temporada alta, y si no hay una recuperación real la opción que van a tener los empresarios va a ser el despido, y no queremos encontrarnos con esa situación. Por eso, nuestra intención es que se alarguen hasta el 31 de diciembre o hasta abril del año que viene.

¿Qué augura entonces para estos tres años que le quedan al Gobierno canario?

Cuando afronten el primer presupuesto del año 2021, si vuelven a equivocarse y tener un buen diagnóstico pero una mala aplicación del diagnóstico, con lo que tenemos ahora que gestionar de la Covid-19, pues no sé cómo lo van a hacer porque ahí va a haber pelea interna. Yo creo que este año van a resolverse las cuestiones con el superávit, y es posible que se pueda compensar la política de gastos, pero el año que viene tendrán que afrontar que va a haber menos ingresos, y aunque tuviéramos posibilidad de usar el superávit y una parte de endeudamiento, si es que definitivamente tenemos posibilidad de endeudamiento, no deja de ser una solución de parcheo para sacar los presupuestos, y seguramente van a tener que afrontar algún ajuste.

Dice que el Gobierno no está haciendo cosas pero han traído a la Organización Mundial de Turismo (OMT) y la ministra Reyes Maroto ha anunciado un plan específico en turismo para Canarias. El PP critica que es solo propaganda. ¿CC qué dice?

Que mucho predicar y poco trigo, es decir, el plan se lleva reivindicando desde el propio Gobierno de Canarias desde el minuto uno, por tanto, esto no es nada nuevo y la ministra, lo sabe desde marzo, abril, mayo, junio y julio. Viene ahora a Canarias y, seguramente sometida por la presión, dice que va a tener en cuenta a Canarias en lo que hagan, pero a ver cuándo y cómo se traduce eso en una acción concreta para un territorio como este, que nosotros no negamos que se haga también en otros territorios. Es que hay zonas que lo van a pasar peor y una de ellas es Canarias, y eso es lo que queremos ver trasladado en acuerdos. Por eso digo que mucho anuncio, pero los recursos de ese plan, la garantía o el convenio, de eso no hay nada. En cuanto a la visita de la OMT, la valoramos positivamente, porque tiene un valor desde el punto de la seguridad que podemos transmitir a los turistas y ya veremos el efecto real en el turismo.

¿CC aprobará el presupuesto estatal que pretende sacar Pedro Sánchez?

Primero tiene que haber presupuesto. Hay una clave, que son las elecciones vascas para saber si se cuenta con el PNV y saber si va a contar con Ciudadanos o tiene que jugar con los que fueron los socios de la investidura. Si esos son los números, no van a necesitar a nadie por lo tanto el nivel de negociación va a ser mínimo con partidos como los nuestros. Nosotros pondremos la agenda canaria sobre la mesa. Pero ¿va a haber presupuesto? Y también va a ser importante esta semana el Consejo Europeo para saber si hay aprobación del plan de recuperación a nivel europeo, y todo son datos que no manejamos para saber si nos encontramos unos presupuestos del Estado solventes.

Moción de censura en Santa Cruz de Tenerife. Patricia Hernández alega que no hay razones objetivas y que como su gobierno está investigando las irregularidades en Emmasa se ha precipitado la censura para que no salga lo que se ha hecho en gobiernos anteriores.

Desde el punto de vista democrático, uno de los principales valores es poder ir a votar y las mayorías se establecen al inicio de la legislatura con los que quieran formar acuerdo o pacto a través de la moción de censura. Por lo tanto, estamos ante un legítimo acto democrático cuando nos lo hacen a nosotros, pero cuando nosotros participamos en hacerlo a otro ¿no es justo? Lo cierto es que si hay una mayoría distinta a la que tenía la alcaldía todos podemos hablar en arameo. ¡Ya me hubiera gustado a mí ver al PSOE con estos argumentos antes de firmar las mociones de censura, por ejemplo, en Fuerteventura, en La Palma o en Lanzarote! Nos censuraron en todos lados que pudieron. Yo entiendo a Patricia Hernández, porque la tuve en el Gobierno canario, y entiendo que es difícil estar en esa tesitura, pero el derecho al pataleo lo tiene y lo está ejerciendo, aunque hay que ser profundamente democrático y aceptar ese tema porque todo lo que ella está hablando de investigaciones y demás, eso también se puede hacer estando en la oposición. Ahora lo que sí está claro es que nosotros, después de haber estado gobernando tanto tiempo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, haber tenido la oportunidad de legítimamente desalojarnos y solo dura un año... Si alguien tiene la culpa de esa moción de censura es la alcaldesa, porque ¡mira qué es para cuidar eso y tener atención a lo que está pasando en el ayuntamiento!

Dice ella que se apoyan en una tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso, y que CC dijo que nunca gobernaría con tránsfugas.

Habrá que darle la misma oportunidad que ellos pedían para los consejeros y concejales de Ciudadanos en el Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz y esperar a que se cumplimenten los expedientes internos a ver si hay una expulsión definitiva, pero esto de que ahora, cuando me van a apoyar a mí me conviene que el transfuguismo no exista, y ahora que una concejala a la que yo acuso de tránsfuga, sí te lo pongo sobre la mesa, esa vara de medir distinta del PSOE se la tiene que hacer mirar. Más peligroso me parece lo que se ha transparentado, y es intentar cambiar Santa Cruz por otras instituciones en Tenerife, como diciendo que le daban al PP unas alcaldías a cambio de que no apoyara la moción de censura en Santa Cruz. Es decir, sacrificar a otros ciudadanos que están tranquilos y le cambian al alcalde porque no le cuadra a Santa Cruz.

¿Va a haber mociones en cascada?

No hay una estrategia de presentar mociones en cascada.

¿Y en Arona?

Es un problema del PSOE que esperamos que lo aclaren.

¿Y en el Gobierno de Canarias? Como dice que no hay gestión a lo mejor ya se están moviendo...

No. Nosotros no estamos en una estrategia de derribo. Ahora, con lo que se nos viene encima por el Covid en Canarias, esperamos que el Gobierno tenga el mejor equipo posible y de ahí que el ofrecimiento que le hemos hecho, como principal partido de la oposición, y el ofrecimiento que le ha hecho la sociedad civil organizada lo sepan utilizar. Nosotros no estamos en ese pacto de reconstrucción como marionetas. Estamos para contribuir y fiscalizar, pero ahora hay que materializar ese pacto. Entendemos que ahora lo que hace fatal es estabilidad. Otra cosa es que el Gobierno se desestabilice solo, y no le faltan mimbres para eso, pero creo que el Gobierno tiene que estar ahora centrado en los problemas que tiene que resolver .

¿Qué pasa con el congreso de Coalición Canaria?

He decidido presentarme y no retirarme y, si hace falta, cambiar los estatutos para mantenerme siempre en el puesto (risas). ¿Usted sabe la mala fortuna que tengo? La otra vez fueron tres procesos electorales y tuvimos que retrasarlo un año y medio, y ahora que íbamos a hacerlo en mayo está en medio de la pandemia. Estamos buscando un sitio que reúna las condiciones de logística, de separación para unas 500 personas, y esperamos a septiembre para tomar la decisión, desde el punto de vista de cómo evoluciona el tema sanitario. Por ello trabajamos en cómo se comporta el último trimestre para ver si lo podemos colocar ahí o, si no, inmediatamente después de navidades.

Y, ahora en serio, ¿dejará definitivamente el cargo como secretario general de CC?

Sí, sí. Yo lo tengo claro, y seguiré en el Parlamento hasta el final de la legislatura.

Y Fernando Clavijo ¿cree que se presentará a sucederle en la dirección del partido? Ahora le ha salido el caso Reparos, ¿sigue el partido apoyándolo? Fernando Clavijocaso Reparos

Sí, por supuesto. Ya son tres casos y la ciudadanía podrá tener dudas en otros casos pero en estos no. Los casos surgen, uno cuando es candidato a la Presidencia, otro que se pone sobre la mesa para que Ciudadanos lo ponga como condición para que no sea presidente del Gobierno, que también se lo sacan para que no sea secretario general de CC, suponiendo que quisiera presentarse definitivamente, y no pasan 24 horas de la desestimación para que se active otro. Hay que seguir confiando en la justicia.

El hecho de estén en la oposición ¿puede debilitar al partido ?

Ya veremos, pero no veo un debilitamiento de CC por esta cuestión ¿Y sabe por qué? Porque la gente está confundiendo habernos desalojado de las instituciones legítimamente por unas mayorías distintas a haber perdido las elecciones. A mí me preocuparía muchísimo que el electorado nos hubiera castigado, pero fue todo lo contrario, frente a los últimos ocho años, en los que sí perdíamos peso, invertimos la curva y en las últimas elecciones recuperamos electorado. Yo estoy confiado en que nosotros tenemos músculo para resistir este tiempo en la oposición y afrontar las próximas elecciones con nueva energía.