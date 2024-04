Miguel Martín de la Cruz: «Las formas de Sánchez tienen un punto de ‘reality’; es un poco exagerado todo»

¿Es un farol el anuncio de Pedro Sánchez de su posible dimisión?

El presidente está aplicando su manual de resistencia al máximo nivel. Es decir, ya en ocasiones anteriores nos ha mostrado esa visión estratégica en la que muchas veces no ha errado. En otras ocasiones ha manifestado posiciones directamente con el «conmigo o sin mí». Y aunque el tema que ha puesto, esta vez, encima de la mesa es una cuestión muy personal, la sensación que hay es que no deja de ser más de lo mismo. Es decir, es una táctica política por la que todos los focos se centran en él nuevamente y, de hecho, lo ha conseguido. Centra la actualidad en un solo tema, que es su decisión, y en cinco días, desde el miércoles que lo anunció, básicamente no se habla de otra cosa.

Es una situación inédita. Otros dirigentes anuncian que dimiten y punto, pero no esta espera de cinco días... También es cierto que Adolfo Suárez y Felipe González se sometieron a cuestiones de confianza.

Creo que hay diferencias muy notables entre lo que hizo Adolfo Suárez y lo que también hizo Felipe González en su momento, y lo que ha hecho ahora Pedro Sánchez, tanto en la forma de exposición como en los motivos de la misma. Adolfo Suárez plantea una cuestión de confianza en el año 80 por unas medidas económicas, y en el caso de Felipe González sucede un poco lo mismo, en 1990, es decir, lo que plantea es una cuestión de confianza derivada de una actuación política que debe llevar a cabo para poder continuar.

¿Cuáles son las diferencias?

Los anuncios que se realizaron hace ya muchísimos años se hicieron por conductos oficiales, es decir, se hace una declaración institucional o se hace una rueda de prensa o por algún otro de los canales que tenemos habituales. Aquí realmente lo que se publica es una carta en una red social, a la cual la mayoría de los españoles no tiene acceso, y nos enteramos a través de los medios de comunicación. Es una carta que no tiene ningún tipo de sello, ningún tipo de oficialidad ni va por ninguno de los cauces oficiales, con lo cual ya de por sí es un planteamiento un poco peculiar.

¿La decisión de Sánchez tiene encaje en un guion encaminado a la recuperación de una imagen dañada?

Creo que es un movimiento más de su estrategia. Es que, además, está aplicando el manual de resistencia que ha aplicado durante toda su actividad reciente política. La carta viene a seguir trabajando sobre el mismo discurso previo, es decir, no plantea un: «reconciliemos y propongamos», una unión o unos puntos de acuerdo. No, no, de hecho sigue hablando de «ellos y nosotros», sigue hablando de la polarización, que luego afirma querer eliminar del día a día. Pero, sin embargo, el propio presidente, en su carta, la pone continuamente encima de la mesa, sin que tenga mucho sentido y sin concreción alguna.

Dice que es un hombre profundamente enamorado y la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción, le lleva a esta reflexión de si se va o se queda.

Entiendo que hay una apertura de una causa por una denuncia a su mujer, que por otra parte puede acabar en nada. Realmente tiene un puntito casi de reality. Es un poquito exagerado todo: cómo se ha planteado, el porqué, incluso la puesta en escena... Llegar al Parlamento todo serio, luego irse todo serio también , sin una sola declaración... Resulta demasiado dramatizado, diría.

¿Es victimismo como acusa el PP?

En estos momentos, respetando las posiciones de cada uno, quizá no es la mejor decisión que se puede tomar, pero sí es verdad que el efecto que consigue es el que probablemente busque, que es el centrar el foco sobre su figura y desviar el foco de otras muchas cuestiones que en estos momentos teníamos encima de la mesa. En estos días en Canarias tuvimos un escenario también poco gratificante en La Laguna, por ejemplo. El presidente del Gobierno de Canarias , Fernando Clavijo, sufrió escraches en su casa, y no le he visto plantearse una dimisión ni nada parecido.

De hecho Fernando Clavijo se reunió esta semana con los representantes de la plataforma Canarias se agota, una de las convocantes de las manifestaciones del 20A y que alentó un escrache en su casa. Sobre Sánchez, Clavijo le ha mostrado su apoyo, en el sentido de que la familia es sagrada, pero ha pedido que piense en el interés general...

El Gobierno de España debería aprender un poco de cómo funcionan las cosas en Canarias. En el Parlamento canario hay un entendimiento continuo, hablan y el trato que hay es agradable, se confrontan ideas, pero en ningún caso se llegan a estos ataques personales y furibundos, y a estas situaciones tan estrambóticas.

¿Cree que calará el mensaje de Sánchez en la ciudadanía, sobre que actúa así por un acoso continuo de la oposición, del PP y Vox? Estos partidos ya dicen que es una cortina de humo ante los casos de corrupción que salpican al PSOE, entre muchas otras cosas.

La población, en general, está siguiendo todo esto casi como un reality, insisto. Como un culebrón en el cual todavía no sabemos adónde vamos a llegar. Eso genera un montón de audiencia, y todos los telediarios y todos los medios están centrados en esta temática. Entonces, han creado un espectáculo que va a tener muy buena audiencia y polariza la opinión hasta unos extremos que no son recomendables. Esto es un poco la retórica del líder frente a la retórica de la idea. La retórica del líder implica respaldar a la persona que está liderando, independientemente de las ideas que esté diciendo. Es decir: «o estás conmigo o estás contra mí». Y en el otro lado, parece que hay un montón de gente que son ultraderechistas. Entonces tenemos esas posiciones de enfrentamiento que no son buenas en un país que lo que pretende es avanzar y que lo pretende es tomar decisiones de alto calado. Además, no estamos aislados, estamos dentro de una Unión Europea, donde se ve con preocupación esta situación.

De hecho, ha tenido una gran repercusión internacional. En muchos medios entienden el hastío de Pedro Sánchez, pero nombran a la corrupción y a su esposa.

La mayoría de las publicaciones que hemos podido leer, tanto de Francia, Alemania, Inglaterra, incluso, Estados Unidos, citan a la mujer del presidente, y una de las palabras que ponen encima de la mesa, y que aparecen en los tabloides, es «corrupción», o sospechas de corrupción. Entonces, es verdad que plantea un escenario que es complejo a nivel internacional y que, desde luego, no deja en un buen lugar a España. Luego también tiene otro efecto: están las elecciones catalanas en dos semanas y tenemos elecciones europeas el día 9 de junio.

¿Este órdago puede ser una estrategia para atraer a más votantes socialistas a las elecciones catalanas y europeas?

El último CIS de Cataluña que se publicó esta semana ya daba ganador a Salvador Illa, aunque sin la suficiente ventaja como para poder ejercitar un pacto que le convierta en presidente. La decisión de Sánchez lo que hace es polarizar el voto de manera clara. Ya no estás votando a Illa, sino es un discurso en el que pasas a votar a Pedro Sánchez en una elecciones autonómicas. ¿Eso funciona? Yo tengo mis dudas. La prueba la tenemos el año pasado mismamente, y este año en las elecciones que hemos vivido recientemente. No sé hasta qué punto eso puede calar. Sin embargo, de cara a unas elecciones europeas sí es verdad que esa polarización del voto beneficia claramente al PSOE.

¿Dimite o no dimite? Sánchez lo dirá el lunes, después de haber visto la movilización de ayer de miles de personas ante Ferraz dándole su apoyo.

Si tuviera que apostar ahora mismo [por ayer] le diría que no dimite. Se me hace raro que una persona, después de que la hayan expulsado del partido, después de que haya tenido que pasar mil y una situaciones complejas, después de que haya sido el primer presidente que ha llegado al gobierno sin tener mayoría con un pacto súper enrevesado, con mil ecuaciones distintas, con diferentes situaciones de puntos de equilibrio, terriblemente desestabilizados, ¿ahora lo deja por una denuncia contra su mujer que ni siquiera sabemos dónde llegará o no llegará, e igual la desestiman directamente? Como que no nos cuadra, dentro de esa imagen que tenemos del presidente, de su trayectoria, de su supervivencia. Me apuntaría a la cuestión de confianza.

En Canarias la hizo Fernando Fernández y la perdió, ojo.

Vale. Si Sánchez se somete a la cuestión de confianza, ¿Esquerra o Junts van a votar en contra? Como mucho, se abstienen. PNV tampoco. La gana seguro, piensa él. ¿Y eso qué supone? Que sale reforzado. Ahora, en la cuestión de confianza tiene que haber un planteamiento detrás, que es lo que somete a la confianza del Congreso. Entonces, probablemente lo que quiera someter a la confianza de la Cámara sea un conjunto de medidas para que termine ese teórico lawfare, o para que haya una mayor transparencia en las publicaciones, o la contrastación de informaciones por parte de los medios de comunicación, o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, puede realizar ciertas propuestas que son las que se someten a consideración. Las sacaría seguro, porque la alternativa es que, si no gana la moción de confianza, automáticamente sí que tiene que dimitir, y entonces comienza a contar la rueda para la elección de otro presidente.

En estos momentos, si se convocaran elecciones, ¿quién ganaría?

Volvemos a la polarización de los dos partidos. Probablemente ganaría el PP, pero no con la suficiente fuerza como para gobernar, como en las anteriores elecciones. El PSOE ha hecho desaparecer a Sumar y a Podemos, que era su producto sustituto de izquierda. La estrategia no puede haber sido mejor. Y Vox no aguantará. Ya ha tenido el momento dulce y no va a tener más momentos dulces.

¿Y en Canarias?

Pues probablemente nos pasará lo mismo dentro de tres años. Se volverá a una situación previa a la de 2015, de que saldrá el PP y PSOE y se tendrá que tener en cuenta a Coalición Canaria.

¿Y eso que usted dice que todo esto parece un reality puede también ser una estrategia para difuminar los problemas de vivienda, de inflación, es decir, los problemas cotidianos de los ciudadanos?

La respuesta se la hago a la gallega. ¿De qué estamos hablando ahora mismo? ¿Estamos hablando de la vivienda, de la subida de los precios o, por ejemplo, de la precariedad laboral? Estamos hablando de Pedro Sánchez.

