El senador por la Comunidad Autónoma y expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, de CC, pidió ayer la convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Senado para tratar la situación turística tras el veto del Reino Unido.

En concreto, Clavijo reclamó la comparecencia de las ministras de Exteriores, Turismo y Trabajo para que den cuenta de las negociaciones mantenidas con el Reino Unido y de la estrategia lanzada con otros países europeos para evitar un nuevo veto al turismo en las Islas, así como para que detallen el plan turístico especial para Canarias y la prolongación de los ERTE en el Archipiélago más allá del 30 de septiembre. Para Clavijo, "el fracaso de la vía diplomática y la improvisación constante del Gobierno de España en la defensa del interés turístico de las Islas debe ser explicado" y el Senado "debe permanecer abierto en agosto para seguir de cerca la evolución del turismo y del drama de la inmigración". Además, el senador de CC-PNC reclamó a la ministra de Turismo que concrete e informe sobre la aprobación y desarrollo del plan específico para el sector turístico canario "solicitado por el Congreso de los Diputados y por el pleno del Senado", sobre el que aún no se sabe nada "y que ya llega muy tarde", en su opinión.

"Estamos a finales de julio, en mitad de la temporada de verano, y Canarias lo único que tiene son anuncios y buenas palabras; titulares de un día sobre los que nunca se vuelve a saber nada mientras el sector se apaga dejando tras de sí un reguero de desempleados".

Según Clavijo, "no hay margen para más patadas hacia delante: o se actúa ya o quizás ya no será necesario un plan de reactivación turístico porque no habrá sector turístico al que salvar". El senador de CC indicó en la nota que se ha dirigido por carta a la ministra de Trabajo para solicitarle que se abra cuanto antes el diálogo para la ampliación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) en el sector turístico de Canarias más allá del 30 de septiembre.

"Nos enfrentamos al peor escenario que hemos vivido en nuestra historia reciente", apuntó el senador por la Comunidad Autónoma, que recordó que "después de tres meses con un cero turístico, estábamos muy esperanzados con la reapertura de nuestras fronteras y el retorno del turismo, pero nos estamos encontrando con muchísimas adversidades que nos abocan a una situación dramática" que requiere "la toma de decisiones que permitan salvar el empleo y la actividad". "Por ello, es necesario aprobar esa ampliación de los ERTE por fuerza mayor en la Comunidad Autónoma como única vía en estos momentos para evitar despidos masivos y el cierre definitivo de empresas", ahondó el representante de los nacionalistas de Coalición Canaria (CC) en las Cortes Generales.