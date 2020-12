Compromiso de Trabajo para atender la ampliación de los ERTE en Canarias

En concreto, el Ministerio es receptivo a la posibilidad de que la prórroga de los ERTE a partir del 30 de septiembre siga afectando no solo a las empresas del sector turístico, sino a las vinculadas al mismo de forma directa o indirecta y cuya actividad seguirá bajo mínimos por la crisis hotelera derivada de la pandemia sanitaria.

Además, se contempla también la posibilidad de que el plazo de vigencia de los expedientes temporales que evitan situaciones de despido pueda extenderse más allá del 31 de diciembre, fecha hasta la que probablemente se prorrogarán los ERTE para el conjunto del territorio nacional. En ese caso, el plazo en las Islas podría ampliarse hasta el mes de abril, es decir, cubriendo la totalidad de la temporada alta en las Islas.

Los dos dirigentes de CC valoraron positivamente el resultado de la reunión pese a que no fueron recibidos por la ministra, Yolanda Díaz, con la que habían pactado el encuentro, sino por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, y por la directora general, Verónica Martínez. Aunque a la hora de la reunión no constaba ningún otro compromiso de agenda por parte de la ministra, los dirigentes de CC, que no recibieron ninguna explicación oficial sobre su ausencia, eludieron comentar el cambio de interlocución. Sí destacaron que habían "informado" al Gobierno de Canarias sobre la reunión "porque como partido entendemos que no estamos para juegos políticos, sino que esto es demasiado importante para Canarias y tenemos que trabajar todos juntos".

Incumplimiento anterior

En todo caso, Barragán y Clavijo consideraron que habían conseguido trasladar a sus interlocutores del Ministerio la "importancia" para Canarias de la prórroga de los ERTE hasta el 31 de diciembre, cosa que dieron por hecho, así como la necesidad de que el nuevo decreto recoja las singularidades canarias tanto en sus aspectos técnicos, como en el plazo de aplicación. "Ahora hay que ver la letra pequeña y ver en qué términos se plasma, porque la otra vez también teníamos un acuerdo muy concreto que finalmente no se cumplió", afirmó Barragán en referencia al texto que CC y el Gobierno central habían pactado en mayo y finalmente no se respetó a la hora de redactar la disposición adicional referente a Canarias que se incluyó en el actual decreto. "A día de hoy, esa disposición no ha servido para nada. Esperamos que en la nueva redacción para la prolongación de los ERTE se recojan de forma específica las singularidades de Canarias. Nos da igual que sea con una referencia directa, o apareciendo y abordando el problema que tiene Canarias", resaltó el secretario general del CC.

Barragán afirmó que en el Ministerio "han entendido el problema de la temporalidad en el sector turístico de Canarias y también que el problema no se limita solo a las empresas turísticas, sino a todas aquellas que tienen una vinculación relevante al sector y que puedan seguir acogiéndose a los ERTE".

"Para toda España la solución puede ser hasta el 30 de diciembre, pero nosotros estamos planteando también el 4 de abril, cuando termina nuestra temporada alta. Estamos haciendo valorar nuestra singularidad y que el plazo tiene que ser distinto", afirmó. Barragán cree que "hemos sido capaces de trasladarlo al Ministerio de Trabajo y esperamos que así se recoja en el decreto", y se mostró convencido de que "los empresarios y sindicatos de Canarias también trasladarán esta situación a sus representantes en la comisión tripartita".

Fernando Clavijo destacó que la prorroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre "es una buena noticia y el tiempo ha hecho evidente esa imperiosa necesidad". Según dijo, "el espíritu del Ministerio es aplicarlo solo a determinadas actividades económicas más afectadas, pero han entendido que en Canarias hay una serie de empresas vinculadas que necesitan de esa prórroga, como sería el sector primario o las empresas que venden servicios a los hoteles y la hostelería". Puso ejemplos concretos como la venta de leche y otros productos a los hoteles y restaurantes, o las lavanderías que trabajan con los establecimientos y apartamentos turísticos. "Han entendido que hay determinadas actividades que, sin estar vinculadas directamente, se ven muy afectadas por esa alta dependencia del sector turístico", recalcó.

La letra pequeña

"El Ministerio dice que lo van a recoger en el letra pequeña y estaremos atentos a que así sea", afirmó el senador, quien destacó que "no se trata tanto de que Canarias se cite en un texto legislativo (como ocurre ahora con la mencionada disposición adicional undécima del decreto), cuanto de que las soluciones que se apliquen tengan efecto en Canarias".

"De nada sirve redactar una disposición adicional si no tiene resultado práctico", resaltó el senador. "Esperemos que en esa letra pequeña se recojan las singularidades canarias. Si las cosas no cambian, podríamos hablar en poco tiempo de tasas de desempleo cercanas al 40 % en Canarias", advirtió.

Clavijo y Barragán, que por la tarde trasladaron a los empresarios del sector en las Islas en un encuentro en la capital tinerfeña el resultado de la reunión en el Ministerio, explicaron a los representantes del departamento de Yolanda Díaz que solicitarían también un encuentro con el ministerio de Seguridad Social para buscar soluciones específicas para los autónomos canarios. "Tenemos una batería de propuestas que son lógicas y entendibles cuando se conoce la realidad de la actividad económica en las Islas y queremos hacer ver al Estado la necesidad de las mismas", explicó Clavijo. El expresidente de Canarias adelantó que en ese encuentro con el ministro José Luis Escrivá "buscaremos soluciones para aquellas personas, unas 95.000 en Canarias, que el 14 de septiembre cumplen 180 días en ERTE y verán disminuidos en un 50 % sus ingresos". "Hay que buscar soluciones específicas atendiendo al hecho de que Canarias es además el territorio con las rentas más bajas y puede generar un impacto muy duro en las economías familiares", resaltó.

Diputados y senadores

Ambos dirigentes hicieron hincapié en la necesidad urgente de buscar una solución a la situación en la que quedará el sector turístico de Canarias, y por ende buena parte de la economía de la región, más allá de posturas partidistas. Trasladaron, en ese sentido, al ministerio la iniciativa impulsada por la patronal para construir un 'frente común' de diputados y senadores en Madrid que defienda ante el Estado la especial situación del Archipiélago y presione ante el Estado.

Precisamente hoy los parlamentarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife están citados por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) para mostrarles in situ "la grave situación que atraviesa el sector turístico en el Archipiélago". Diputados y senadores visitarán además de hoteles abiertos y cerrados, centros comerciales y áreas de recreo de los municipios de Arona y Adeje que languidecen sin visitantes.

Los representantes del PSOE han confirmado su asistencia, "desde una posición constructiva, en señal de responsabilidad y reconociendo el trabajo realizado hasta el momento tanto por el Gobierno central como por el regional", señalan el partido en un comunicado en el que subrayan que "no es momento de enfrentamientos sino de diálogo y colaboración".