La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha insistido este lunes en la necesidad de "rebajar la ratio alumno-profesor el próximo curso en Canarias, para reducir el riesgo de contagio en los centros escolares", y ha aprovechado la comparecencia de la consejera de Educación del Gobierno canario, Manuela de Armas, en la Cámara autonómica para volver a exigir "la contratación de 3.000 profesores de cara al próximo curso".

La diputada de Cs ha advertido que "no atiende al sentido común" que el Gobierno canario limite en la vida ordinaria las reuniones a 10 personas, pero obligue a los padres a llevar a sus hijos todos los días a una clase con 25 alumnos y su profesor, y por ello ha preguntado "si los niños y los profesores tienen algún tipo de inmunidad especial".

Vidina Espino ha señalado que "los denominados grupo burbuja, si no se guarda la distancia de seguridad, ni se baja la ratio, aumentan el riesgo de contagios", y ha recordado que, para evitar esta situación, Cs presentó en julio una enmienda a la ley de Medidas extraordinarias para que se contrate por ley a tres mil profesores.

Una iniciativa que pretende, además, según ha dicho la portavoz de la formación naranja, impedir que el Gobierno canario utilice como excusa "la falta de dinero, algo realmente increíble en un Ejecutivo que dice defender a los más vulnerables, para no contratar a los profesores que hacen falta para que baje el número de alumnos por clase y reducir el riesgo de contagio de los niños".

Con el mismo propósito de reducir riesgos, la parlamentaria de Cs ha abogado, siguiendo las recomendaciones de los expertos, por "combinar las clases en el aula con clases al aire libre, más en un lugar como Canarias, donde el buen tiempo lo permite", y por que, en cada centro, el coordinador Covid o el responsable de evaluar si un niño está contagiado de coronavirus o tiene un resfriado común sea un sanitario, para lo cual, cada uno de ellos, debería contar con un enfermero o una enfermera.

La portavoz de Cs ha criticado que, después de tres meses preparando la vuelta al colegio de los escolares canarios, "ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno de Canarias han llegado a tiempo" y aunque, en su opinión, "el riesgo de contagio cero no existe, somos conscientes de ellos", ha subrayado, también ha apuntado que "esto es como una lotería y de lo que se trata es de no comprar boletos". Según Vidina Espino "con esta vuelta al cole sin estar realmente preparados, sin bajar las ratios y no teniendo clara la cifra de profesores que se precisan, el Gobierno canario está dando boletos para que se produzcan contagios en todas las familias de Canarias".