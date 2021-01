Tensión en Las Rehoyas tras el altercado entre unos vecinos y jóvenes magrebíes

Uno de los involucrados en la riña, que tuvo lugar el viernes a consecuencia de un presunto intento de robo, explicó a este diario que estaban sentados en unos bancos de la calle Montejurra cuando un joven de origen magrebí y comenzó a conversar con ellos y minutos después, asegura, se vieron rodeados por parte de varios migrantes. “Apuñalaron a mi colega, me pegaron, me hicieron una herida en la frente y me quitaron el móvil”, indicó Ayoze G., de 29 años.

En este sentido, un vecino justificó que debido a los altercados ya han decidido que “no los queremos aquí” y por ello han colgado la pancarta. Además, otro residente apuntó que tenían conocimiento de que habían problemas en los alrededores con algunos migrantes pero que era la primera vez que algo así pasaba en la zona.

Mientras que una vecina del barrio, que prefirió no identificarse, calificaba los hechos como “una vergüenza” y es que, según su testimonio, los residentes han salido a atacar a los extranjeros. “No es posible que se les trate como perros. He visto la pancarta que han colocado y no estoy de acuerdo con lo que está escrito allí”, lamenta esta mujer a la vez que apostillaba que se sentía “avergonzada” del comportamiento de sus vecinos.

El primer altercado fue el viernes y se saldó con dos residentes con heridas por arma blanca y un joven magrebí con múltiples golpes. El sábado en una segunda riña, un migrante resultó con traumatismo nasal y dolor costal tras recibir una paliza. Esta última ocurrió sobre las 20.00 horas y como publicó LA PROVINCIA / DLP ayer, según personas cercanas a la investigación, pudo deberse a un ajuste de cuentas por parte de los magrebíes después de que uno de ellos recibiera golpes en la calle Primero de Mayo cuando huía con dirección a San Telmo por la Cuesta de Mata tras protagonizar una primera pelea.

En esta oportunidad los testigos manifestaron a este periódico que, tanto los vecinos como los extranjeros, portaban armas blancas cuando ocurrió la pelea entre las calles Montejurria y Virgen de Begoña. El herido quedó inconsciente en el suelo producto de una paliza mientras que otros tres corrieron. La Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se personaron en el lugar para atender al herido que, pese a ser trasladado al Hospital Insular de Las Palmas, no presentaba heridas de gravedad.

A consecuencia de esto, agentes de la Policía Nacional incrementaron su presencia en el barrio anteayer, según relata Ayoze G., y, aunque ha ido disminuyendo, ayer un coche policial estuvo recorriendo las calles de Las Rehoyas. “El domingo estuvieron aquí pero no ocurrió nada, todo estuvo tranquilo”, reseña el vecino involucrado en la primera refriega. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los residentes y extranjeros involucrados. Pero hay temor a que vuelvan a reproducirse los incidentes. La tensión en Las Rehoyas persiste.