El Gobierno plantea intensificar el control a los viajeros si no hay cierres

Reforzar los controles, más cribados selectivos e intensificar la obligatoriedad de los test y pruebas sobre todo de los viajeros procedentes de islas donde aumenten los contagios son algunas de las medidas que estudian los técnicos y juristas de Sanidad y Presidencia del Gobierno para activarlas en función de lo que decida el Supremo. La eficacia de esas medidas se incrementaría controlando más que se cumplan para que no sea tan aleatoria como hasta ahora y que los pasajeros no presenten síntomas.

No obstante, el escenario que se contempla por parte del Ejecutivo no es un fallo que desestime totalmente el cierre perimetral sino que es muy probable que el alto tribunal disponga que esta medida sea puntual y selectiva cuando se den las circunstancias epidemiológicas que lo justifiquen en cada momento y se solicite la autorización previa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Hay antecedentes en municipios y comarcas de la Península donde los tribunales superiores han autorizado cierres concretos por una situación de riesgo alto, algo que da cierta confianza al Gabinete autonómico de que al menos el Supremo dé esta herramienta aunque más limitada.

La tendencia de los pronunciamientos judiciales en relación con las medidas puestas en marcha tras acabar el estado de alarma es a limitar las restricciones solo en aquellos casos realmente necesarios por cuestiones sanitarias y debidamente justificadas. Por ello, el sistema que tiene la Comunidad Autónoma de activación de semáforos y cierre automático de la isla no es bien contemplada ni por la Fiscalía ni por los jueces. «Suponemos que no van a autorizar el cierre perimetral de forma genérica pero confiamos en que sí lo autoricen en circunstancias especiales», mantienen fuentes del Ejecutivo.

Además de la isla, también puede darse un cierre perimetral por municipios o por barrios, como sucede en otras comunidades autónomas. El sistema implantado por el Ejecutivo regional desde el principio ha sido el de las restricciones a nivel insular porque es el ámbito más natural para limitar la movilidad, aunque tampoco se descarta por el Gobierno que haya un debate jurídico sobre la posibilidad de que haya cierres municipales si se dan las circunstancias en alguna isla.

La Fiscalía también ha dado un correctivo a los servicios jurídicos autonómicos de carácter procedimental al considerar que el enfoque que se le ha dado al recurso de la Comunidad Autónoma no es el más adecuado en un recurso de casación, es decir, la argumentación no encaja en lo que debería contener este tipo de recursos. Lo que si llama la atención es que la Fiscalía se haya posicionado a favor del recurso de Andalucía y no el de Canarias pese a recurrirse cierres perimetrales en ambos.

En este sentido, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, recordó ayer que el fiscal del Supremo no ha dicho lo mismo que el fiscal de la Comunidad Autónoma, que estaba a favor del cierre perimetral, así como dos de los seis magistrados del TSJC, que también están a favor. «Hay que esperar el fallo del Supremo. Nosotros lo que estamos planteando es una cuestión objetiva. No cerramos las islas porque sí, sino que planteamos que si en un momento determinado, que a día de hoy no lo tenemos, una isla aumenta en contagios y llega a nivel de alerta 3, que podamos cerrar esa isla, lo cual no impide que se pueda entrar o salir porque se haría con un test negativo», indicó.