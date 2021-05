Las entidades sociales avisan que la reactivación no llega a los más débiles

Las entidades sociales que firmaron el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias hace un año advierten que sus medidas no terminan de llegar a las personas más vulnerables porque no hay continuidad en las políticas sociales que se ponen en marcha y leyes como la de Servicios Sociales no están siendo útiles porque no se aplican. Ven «poco protagonismo» de las acciones sociales con iniciativas genéricas cuya concreción no se ve en la ciudadanía que peor lo está pasando. Según la aplicación de seguimiento del Plan Reactiva, los fondos del primer año del plan destinados a medidas como la extensión de la educación de 0 a 3 años o las ayudas al alquiler no se han ejecutado en su totalidad.