CC advierte que "los errores y la improvisación" del Gobierno ahoga aún más al sector turístico

Al respecto, denuncian que 15 meses después del primer 0 turístico de las Islas, tras el decreto del primer estado de alarma, el único plan del Gobierno de Canarias sea "el de reprogramar las ayudas que anunciaron hace 6 meses" y señalan que a día de hoy "siguen sin tener claro qué hacer para salvar el principal motor económico de las islas y lo que es peor, sin escuchar a quienes hemos planteado medidas eficaces". Los nacionalistas reprochan que "anuncien esta medida ahora cuando ya ha arrancado la campaña estival y cuando muchos hoteles no han podido programar su apertura y muchas familias han formalizado ya sus reservas", y lo hacen "sin concretar siquiera cómo se va a gestionar".

Asimismo, insisten que el balance de la gestión del Ejecutivo para recuperar la industria turística se circunscribe al anuncio de los 80 millones de euros primero para el IBI turístico, y desde ayer para el IBI y el bono, fondos que recuerdan "fueron anunciados en enero y que actualmente siguen en las arcas de la Comunidad Autónoma mientras el sector sigue asfixiado y sin recibir ni una sola ayuda del Gobierno de Canarias". "A la incapacidad para gestionar los 84 millones en ayudas directas, de los que solo se ha repartido menos de 20 millones en cuatro meses, se suma ahora la improvisación sobre el destino de los otros 80 millones" a tan solo 27 días de que llegue el mes de julio" y lo lamentable "es que una y otra vez se les advirtió y se les propusieron alternativas que han desechado para, en el último minuto, incorporarlas" sin saber siquiera "cómo las van a aplicar".

Los nacionalistas canarios hacen un llamamiento "a la responsabilidad" del Ejecutivo canario e insisten que "dejen de sacarse de la manga iniciativas, que ya han rechazado, y que abran el diálogo con todos los grupos, agentes sociales y económicos de las Islas porque lo que está en juego es el presente y el futuro de Canarias".

Asimismo, reprochan que "sigan dando vueltas a unos fondos, 80 millones de euros, que dedujeron de las ayudas directas a pymes y autónomos, para poner a disposición del sector turístico el pasado mes de enero con el fin de subvencionar el IBI turístico y a día de hoy no solo sigan sin llegar a la industria turística para paliar el impacto de la pandemia, sino que recortan hasta los 65 millones para sacarse de la manga el bono turístico en pleno inicio de la campaña estival y cuando, por un lado -reiteran- muchos hoteles no han planificado aún su reapertura y, por otro, muchas familias canarias ya tienen reservadas sus vacaciones".

Los nacionalistas canarios tacharon de "irresponsables" a un Gobierno que "no escucha, que rechaza medidas buenas para Canarias solo porque no se les ocurre a ellos, un Gobierno anclado en el cortoplacismo, en el marketing y en los titulares y que gestiona poco y mal". CC sostiene que la crisis económica y social se supera con "trabajo, con diálogo y con consenso, una fórmula que parece desconocer el Gobierno liderado por Ángel Víctor Torre".

Asimismo, recuerdan que Comunidades Autónomas como Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Macha y Aragón llevan semanas e incluso meses de adelanto a Canarias, puesto que, han puesto en marcha el bono turístico para "impulsar al sector y no dar por perdida la campaña de verano".

En este sentido, reprochan que un territorio como el nuestro, que depende de la industria turística que representa el 40% del PIB, no haya anunciado hasta ayer, 2 de junio, la puesta en marcha de un programa que, además, "ni siquiera saben cómo van a aplicar y cómo se van a beneficiar los canarios y canarias y que ya han dicho que no estará hasta julio". Los nacionalistas denuncian que "de cumplir estos plazos estarían obligando a los 2 millones de canarios y canarias a no programar sus vacaciones hasta entonces, con el grave perjuicio que puede suponer para el sector por una parte, que no registrará reservas hasta conocer el nuevo sistema de ayudas, así como, a los canarios y canarias a concentrar sus vacaciones a partir de la entrada en vigor de la medida, no antes de julio, y antes de que comience el cursos escolar en septiembre".

CC instó al presidente del Gobierno de Canarias "a liderar la puesta en marcha inmediata de un plan de rescate al sector desde el sentido común y abriendo el diálogo con fuerzas políticas, patronal y sindicatos, si lo que de verdad quiere es impulsar la recuperación económica de esta tierra y deje de marear los recursos que ya ha anunciado y diga qué planes tiene para esa lluvia de millones que llegarán del Estado y de Europa". Asimismo, señalan que "de no llevar a cabo una hoja de ruta, en coordinación con el sector, difícilmente el Gobierno estatal tome en serio la iniciativa aprobada en el Senado a instancia de los nacionalistas para la puesta en marcha por parte del Gobierno central de un plan de rescate de la industria turística canaria".