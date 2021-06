La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, acusaba este miércoles a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de querer ser la "próxima candidata a Canarias" porque es "la única explicación" para el "ataque" contra los españoles y la hostelería con las medidas anticovid.

"Tenemos a la próxima candidata a Canarias. Está de promoción, porque, cuando un ministro ataca a Madrid, es porque se va de candidato a otra comunidad autónoma", dijo Ayuso. Estas declaraciones fueron contestadas este jueves tanto por Darias como por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

"Tengo presidente de Canarias, tengo secretario general (del PSOE de Canarias) y tengo candidato de Canarias, que se llaman Ángel Víctor Torres", expuso la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.

Respuesta de Torres

Por su parte, Torres respondió a Ayuso que, "ya que se preocupa por las Islas", le responda a la carta que le envió para que acogiera a menores migrantes.

"Lo que le diría a la presidenta es que, y lo digo con todo el cariño, por lo menos nos responda a la carta que le envíe hace ya unos meses para que Madrid pudiera a coger a menores migrantes no acompañados", dijo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el reparto de los 1.144 millones de ayudas estatales para pymes y autónomos de las islas, Torres recordó que la misma carta se la envió al restos de presidentes autonómicos y que prácticamente han respondido todos.

"Ella no me ha respondido y ya que ayer se preocupaba de Canarias, que al menos nos diga sí o no a esta petición que es de solidaridad obligatoria y justa", aseveró.

Respecto a la candidatura del PSOE regional, el presidente señaló que eso no lo decide "ni Díaz Ayuso, ni Carolina Darias ni yo". "Lo deciden los militantes -continuó-. Pero no los del PP, sino los del PSOE. Que cada uno de ocupe de sus circunstancias y de sus problemas".

Finalmente, Torres entendió que la presidenta de Madrid podría haber hecho crítica a la ministra canaria de otra manera e insistió en que cuando Ayuso quiera le explica los estatutos del PSOE.