El grupo Mixto en el Parlamento de Canarias defiende hoy en el pleno una proposición no de ley (PNL) en la que solicita al Gobierno que no despida a los 2.568 profesores contratados este curso escolar como refuerzo ante el Covid. La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento regional, Vidina Espino, recordó que los resultados educativos del Archipiélago indican «que no nos podemos permitir volver a masificar las aulas» y consideró fundamental que se invierta en educación y que haya una atención personalizada a los alumnos para luchar contra el abandono y el fracaso escolar. A pesar de no haber negociado aún esta proposición no de ley, Espino recordó que prácticamente todos los grupos de la oposición ya se han mostrado a favor de mantener la contratación de estos docentes. No obstante, recordó que lo que hace falta es que se comprometan con la iniciativa los grupos que apoyan al Gobierno regional porque, además, este fue uno de los puntos sobre el que se suscribió el pacto de las flores.

«No pedimos otra cosa, sino que se materialice el pacto de gobierno en materia educativa», afirmó la portavoz de Cs, quien añadió que hay que exigirle al Estado el cumplimiento del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias y el aumento de las plantillas de profesores y personal no docente. No obstante, recordó que el Gobierno central ha dejado de remitir a Canarias desde 2019 la cifra de 126 millones de euros para este plan, unas partidas que habrían sido fundamentales para eliminar barracones, techar patios, efectuar reformas en colegios y sustituir el amianto que, calcula, aún pervive en 30 centros educativos de Canarias.

Espino alertó de que las Islas comenzaron la legislatura con un déficit de 1.500 docentes, una cifra que se ha atenuado gracias a la contratación de los más de 2.500 profesores de refuerzo para hacer frente a la pandemia y garantizar de este modo la reducción del número de alumnos por aula. Sin embargo, la Consejería de Educación ha anunciado su intención de no contar con este profesorado de refuerzo de cara al próximo curso, ante lo que Ciudadanos promueve ahora esta proposición no de ley para luchar por su continuidad y evitar que se vuelvan a masificar las aulas.