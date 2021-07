Curbelo ‘enreda’ con nuevas alianzas

Hay al menos dos diputados que en petit comité se refieren a él como «el presidente». No tanto como una crítica velada a Ángel Víctor Torres –que también– como por un implícito reconocimiento a las mañas políticas del líder de la Agrupación Socialista Gomera. Cada vez que Casimiro Curbelo habla, sube el pan. Y desde que su partido lograra meter la cabeza en el Consejo de Gobierno –en concreto la de Yaiza Castilla– suben también los nervios. Así que no resulta extraño que sus palabras ante los micrófonos de la Ser fueran ayer la comidilla en los pasillos del Parlamento regional. «¿Es verdad que Casimiro ha dicho que quiere ser presidente y que está preparando alianzas en otras islas? Es que no he podido escucharlo», preguntaba en un mensaje de whatsapp un diputado que a esas horas debía de estar en su escaño. ¿Y lo dijo? Sí pero no. O no pero sí. Porque Curbelo mide los tiempos y las palabras lo justo para que solo puedan descifrarlas en toda su extensión aquellos a quienes van dirigidas. A los demás les queda interpretar. Por eso, ya en conversación con este diario, puntualizó que, de momento, no hay ninguna decisión tomada sobre las futuras alianzas de la ASG. Daba igual, porque para entonces, en el Parlamento ya había apuestas.