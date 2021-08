Coalición Canaria-PNC calificó este viernes de “vergonzosos” los cambios anunciados por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en menos de 24 horas sobre la agenda que mantendrá con el presidente del Estado, Pedro Sánchez, durante sus vacaciones en La Mareta, Lanzarote. Los nacionalistas señalan que, una vez más ha quedado de manifiesto “el poco peso y la debilidad de Torres” en la política estatal “en un momento, además, en el que nos lo jugamos todo y en el que necesitamos más que nunca el apoyo del Estado para afrontar la recuperación económica y social de las Islas”.

La organización nacionalista lamentó “el desprecio del presidente Sánchez a Canarias y a sus instituciones” y le recuerdan que las Islas “son más que un destino para sus vacaciones, deben ser una prioridad en su agenda como lo son el resto de territorios”.

Los nacionalistas canarios demandaron que la agenda de trabajo entre ambos mandatarios, aprovechando la visita de Sánchez a las Islas incluyera asuntos vitales para el archipiélago como la liquidación de la deuda de carreteras, la transferencia de las competencias de costas, la crisis migratoria, el Plan de Rescate Turístico, el futuro del plátano, el futuro de los ERTE, la distribución de los fondos de recuperación europeos, la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para resolver el conflicto abierto por el Gobierno estatal por el incumplimiento del REF, las relaciones con Marruecos, la derivación solidaria de los 2.500 menores migrantes no acompañados que permanecen en las Islas, la reactivación de la agenda RUP con Bruselas, la distribución más justa de las vacunas o la transferencia de los fondos bloqueados en los Presupuestos Generales del Estado de este 2021.

Sin embargo, apuntaron “está claro que a Sánchez lo único que le importa de las Islas es el sol y la playa y no los miles de parados que hay en el archipiélago, ni los miles de jóvenes que no tienen ni futuro ni expectativas en su tierra, los canarios y canarias que viven y mantienen sus familias con una pensión no contributiva ni la situación de un sector turístico, motor económico de las Islas y de otros sectores productivos, que está prácticamente en un 0 turístico desde el inicio de la pandemia o la situación a la que han tenido que hacer frente las asociaciones y ONGs que se han hecho cargo de la crisis migratoria y de la crisis social en las Islas”.

Los nacionalistas canarios exigen al presidente Torres que “se haga respetar y que exija respeto a una tierra y eso -señalaron- se consigue abandonando la postura sumisa y dejando de claudicar en todos y cada uno de los atropellos del Gobierno central a Canarias, exigiendo que el Estado cumpla con la agenda canaria e imponiendo respeto a los fueros canarios”.