Ángel López: «Nuestro objetivo es defender a los mayores, estamos desatendidos»

¿Qué objetivos se marca el partido Tercera Edad en Acción?

Nuestro objetivo principal es defender a los mayores, que nos estamos quedando marginados y desatendidos. Nuestras opiniones se soslayan y queremos volver a contar. No se puede repetir lo que ha pasado durante la pandemia, cuando el hecho de ser mayor casi era un pasaporte para que no te atendieran. Además, queremos ayudar a reconducir la situación política a la que hemos llegado, porque los políticos se dedican más a discutir entre ellos que a trabajar. Se han olvidado de que la finca es de los ciudadanos y que ellos son los gestores.

¿Qué aporta su formación a la política?

Experiencia, capacidad de gestión, formación y, sobre todo, moderación. No somos un partido de derechas, ni de izquierdas, queremos ser un partido que reivindique los derechos de los ciudadanos, tanto de los mayores como de las próximas generaciones. Se trata de defendernos nosotros, pero también a nuestros hijos y nuestros nietos. Trabajamos para que principios como el del esfuerzo, el diálogo, la solidaridad o la honradez, que nos los enseñaron nuestros padres, vuelvan a tener el valor que se merecen. Cuando llegas a mayor aprendes qué cosas son las fundamentales en la vida.

«Desde el Congreso lucharemos por la creación de un Ministerio de la Tercera Edad»

¿Qué propuesta hacen para resolver el problema de las pensiones?

En este asunto no nos preocupa nuestro futuro, nos preocupa el de las personas jóvenes. Creemos que para garantizar las pensiones es fundamental racionalizar el gasto, porque en el Gobierno hay mucha duplicidad de cargos y asesores sin sentido. La economía, cuando yo estudiaba, se definía como la ciencia de emplear racionalmente los recursos escasos.

Los gobiernos autonómicos cuentan con una Consejería de Juventud, pero no existe una de Tercera Edad. ¿A qué se debe?

No tienen en cuenta que en España ya hay más de nueve millones de personas mayores de 65 años y dentro de unos años esa cifra será aún más alta. Si llegamos al Congreso de los Diputados, lucharemos por la creación de un Ministerio de la Tercera Edad, por lo que consideramos que en los gobierno regionales también debería existir una Consejería de la Tercera Edad. Somos un colectivo muy importante. Si bien, no queremos prerrogativas, queremos ser iguales a los demás y recibir el mismo trato.

¿El partido ya cuenta con estructura en todas las comunidades autónomas?

Sí, prácticamente en toda España y vamos creciendo poco a poco. Además, se van incorporando personas que todavía no están jubiladas. Por ejemplo, nuestra presidenta nacional, Nuria Martínez, tiene poco más de cincuenta años. Actualmente en Canarias tenemos cerca de un centenar de afiliados, a pesar de que la pandemia nos ha obligado a estar parados y no hemos podido tener contactos con asociaciones o colectivos que puedan estar interesados en el partido.

«En el Archipiélago ya contamos con cerca de un centenar de afiliados al partido»

Tercera Edad en Acción ofrece también un servicio de acompañamiento para mayores.

Sí, pero de momento no está implantado en Canarias. Nos preocupa especialmente la soledad de las personas mayores y es un asunto que hay que abordar con urgencia. Los servicios que ofrecen los ayuntamientos están desbordados y no resuelven las necesidades de muchas personas. Además, hay veces que te ahogan en burocracia y ponen muchas trabas. La gestión debería ser más eficiente y eficaz.

¿Han podido palpar en las urnas, aunque sea en unas elecciones autonómicas, el número de simpatizantes que tienen?

Sí, en las últimas elecciones de Madrid. No obstante, no era el mejor contexto para presentarse, porque la campaña estuvo marcada por la polarización y la pandemia. Aún así, logramos más de 2.000 votos y no estuvimos entre los partidos minoritarios menos votados. Para nosotros fue un gran logro, porque de momento no nos conoce mucha gente.

«Nos preocupa la soledad de los mayores, es un asunto que hay que abordar con urgencia»

Esta no es su primera incursión en la política.

No. Cuando era joven deseaba que llegara la democracia para poder ayudar. Mi familia era republicana y mis padres me enseñaron que lo que había que hacer era olvidar, trabajar, ser honrado, no guardar rencor y ser moderado. Por esto, yo quiero ser de centro y quedarme con lo positivo de los partidos de derechas y de los de izquierdas. Pasé por UCD, pero a los tres años me retiré. Después me incorporé con ilusión a Ciudadanos, pero antes de la pandemia abandoné el partido porque no me gustó la deriva que tomaba. Como mi sitio ahora es ser mayor, me interesé por los partidos de mayores y me he vuelto a ilusionar con Tercera Edad en Acción, que lo veo como un partido de centro y de equilibrio.