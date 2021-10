Podemos no tiene prisa por sustituir a Alberto Rodríguez y hace sufrir al PSOE

Sin prisa pero sin pausa. De nuevo esta máxima cuadra a la perfección en las esferas políticas y, en este caso, se circunscribe al torbellino provocado por la inhabilitación del diputado del Congreso de Unidas Podemos, el tinerfeño Alberto Rodríguez, y la batalla que ha emprendido contra la decisión de la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxel Batet, de quitarle el escaño a raíz de la condena del Tribunal Supremo contra él por pegar una patada a un policía en 2014.

La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, reconoce que la formación en las Islas vive aún «el duelo» por la situación de su compañero , que ha decidido abandonar la militancia política y el partido pero continúa en la batalla legal para recuperar su escaño. Para Fuentes, estando el «cadáver aún caliente» les es difícil estar pensando en las sustituciones, pese a que el PSOE necesite todos los votos para sacar adelante el proyecto de Presupuestos del Estado para 2022. La primera votación en el Congreso, la de las enmiendas de totalidad, se ha fijado para el 4 de noviembre -el próximo jueves-, y aparentemente en esta ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez va a contar con los apoyos necesarios para que el proyecto presupuestario siga adelante sin el voto de Rodríguez, pero se puede enconar en las enmiendas parciales a finales de noviembre.

En cualquier caso, desde Podemos subrayan que los socialistas ya sabían que todos los votos eran necesarios cuando se optó por despojar del escaño a Rodríguez y, por tanto, por ahora se van a tomar con calma su sustitución.

Con todo, Laura Fuentes ya ha contactado con la número tres en la lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la trabajadora social de La Laguna, Patricia Mesa (Podemos), después de que la siguiente en la candidatura tras Alberto Rodríguez, Fátima González Bello (IU) , renunciara el miércoles a través de sus redes sociales a ocupar el escaño.

Expone Fátima González que le resulta complicado ir al Congreso, teniendo en cuenta «sus circunstancias actuales», y recuerda que abandonó la política institucional tras cuatro años de dedicación como concejala en el Ayuntamiento de La Laguna. González Bello, profesora de profesión, no se ve «en el momento de volver a la misma», precisa. No obstante, muestra su apoyo a la lucha emprendida por Alberto Rodríguez, que puede llegar al Tribunal Constitucional y al Europeo. «El tema, que jurídicamente se plantea complejo, en realidad tiene un resumen fácil; si te llamas Borbón y robas no te pasa nada, si te llamas Rodríguez, vienes de un barrio y luchas por los derechos de todas y todos, la ‘justicia’ cae sobre ti con toda la dureza inimaginable», sentencia. «Estamos ante una auténtico retroceso democrático», sostiene.

Judicialmente, para la resolución del caso de Alberto Rodríguez pueden pasar años y Podemos necesita cubrir el escaño, reconoce la coordinadora general de la formación en las Islas.

Laura Fuentes señala que es una decisión complicada para los siguientes en la lista electoral al Congreso, pues a estas alturas de legislatura ya tienen la vida hecha y el cargo conlleva vivir a caballo entre Canarias y Madrid, además de lo que supone bregarse en las obligaciones y lides oratorias de la Cámara baja. Por ello, recalca, que no tienen prisa.

Con la renuncia de González Bello, que aún no se ha hecho efectiva administrativamente sino a través de las redes sociales, la Junta Electoral Central debe expedir la credencial a la siguiente candidata, Patricia Mesa Mederos y, si ella tampoco aceptase, se repetiría el proceso hasta que alguno de los candidatos asumiera el puesto en la Cámara baja.

La coordinadora general de Podemos Canarias se puso en contacto el miércoles con Patricia Mesa tras conocer la decisión de la renuncia de la número dos de la lista al Congreso, y está pendiente de su decisión, aunque le ha dicho que se tome su tiempo porque, como el resto de la formación en las Islas, entiende que lo sucedido con Alberto Rodríguez es un «duelo» que se ha de pasar.

Patricia Mesa es trabajadora social en el ámbito de la formación y la inserción laboral con jóvenes. Actualmente vive en el municipio de La Laguna aunque nació y creció en el sur de Tenerife y desde muy joven ha participado en distintas luchas: estudiantil, feminista, por los derechos de las personas LGTBI o 15-M de Tenerife. En Podemos tiene una participación activa en los círculos.

En el caso de que optara por rechazar el cargo, la siguiente en la lista sería María del Cristo González del Castillo, licenciada en Derechos, también residente en La Laguna y de Podemos.

El partido morado en Canarias apoya totalmente a Alberto Rodríguez y, de hecho, esperan que los tribunales le den la razón. Según Laura Fuentes, el recurso que Rodríguez presentará ante el Tribunal Constitucional cuenta con un precedente de 1992 en el que el tribunal de garantías sentenció que no es posible retirar la condición de diputado por una condena leve.