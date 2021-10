La TVC suspende el primer programa del vicepresidente del Cabildo de Tenerife

La Televisión Canaria suspendió ayer la emisión del primer programa de entrevistas que presenta Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. La cadena pública había programado para ayer a las 9:55 horas el estreno del programa Mentes Divergentes, protagonizado y presentado a lo largo de sus diez episodios por Arriaga (líder además de Ciudadanos en Canarias), además de creado y dirigido por su jefe de prensa, responsable a su vez de comunicación de Cs, Igor Suárez. La entrevistada es Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna (ULL). Sin embargo, el programa no se emitió. En principio se ha aplazado para la próxima semana.

El hecho de que el segundo máximo cargo del Cabildo de Tenerife presente una serie de 10 entrevistas en la cadena pública, que ya han sido grabadas, ha desatado una polémica. Los grupos de Sí Podemos, CC y PP en el Cabildo de Tenerife se han rebelado contra la decisión de Arriaga. «Escandaloso», «incomprensible» y «vergonzoso» son algunos de los calificativos de estos tres partidos a la nueva faceta de presentador del representante de Ciudadanos, con la que consideran que «quiere promocionarse». CC incluso ha llevado el caso al Parlamento de Canarias.

Enrique Arriaga rechazó ayer el «linchamiento público» que asegura estar sufriendo. «No entiendo este linchamiento público cuando el programa aún no se ha estrenado. Solo pido que se vea primero el programa para luego opinar», aclaró el vicepresidente del Cabildo tinerfeño, para subrayar que «no es Aló Presidente», en referencia al espacio semanal que ofrecía en la televisión pública venezolana el expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. «No hago de periodista ni ha sido mi propósito. Es un diálogo con referentes de la innovación en la Isla», dejó claro Arriaga.

Mentes Divergentes es el resultado de un acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y la Televisión Canaria. Consta de diez episodios, de diez minutos cada uno, en los que el vicepresidente «entrevista de manera distendida» a diez prestigiosos y reconocidos referentes el sector de la educación, la juventud, la innovación, la cultura, la investigación y las nuevas tecnologías, aseguró el comunicado con el que la Corporación insular informó de este nuevo espacio.

Los partidos que han cargado contra Arriaga lo acusan de «valerse de una cadena pública para promocionar su imagen», en vez de centrarse en su labor como segundo mayor cargo de la Corporación. «Arriaga parece estar más preocupado por el protagonismo y por estar bajo la atención de la población que por trabajar para el beneficio de la Isla», aseguró María José Belda, consejera de Sí Podemos. También mostró su rechazo el PP. Manuel Fernández, opina que «esto es un ejemplo de cómo se utiliza el dinero público de este Cabildo para montar un chiringuito político en forma de programa de televisión con el único fin de hacerse autobombo».

Aunque se suspendiera, la primera entrevista se puede ver desde ayer en mentesdivergentes.org. El espacio se grabó en los exteriores del Servicio de Apoyo a la Investigación (Segai) de la ULL0. Todos son en blanco y negro.

Disculpas de Francisco Moreno





El director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, se pronunció ayer a través de Twitter sobre la polémica del programa que ha anunciado el ente público y que presenta Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo. «RTVC no ha fichado a nadie que se dedique a la política para hacer de presentador. No existe documento alguno que pueda acreditarlo. Y quien lo ha dicho no lo puede sustentar en hechos, no ha preguntado por ello y solo pretende hacer daño personal y al medio», asegura Moreno. El director de la tele canaria quiere dejar claro que «RTVC ni ha pagado ni ha cobrado nada por un material que se le ha cedido en el que se conversa con personalidades muy destacadas de la ciencia y la Universidad». En referencia a las críticas hacia la participación de Arriaga, apunta que «quienes se escandalizan hablan de algo que ni han visto ni verán en esta radiotelevisión en los términos que expresan». «Ningún político hará lo que tiene que hacer un periodista», subraya. «Es cierto que, dadas las circunstancias, debía haber reflexionado con anterioridad sobre cómo utilizaríamos ese material y de qué manera, y pido disculpas públicas por ello», añade el director de RTVC, para detallar que «una vez pasada la presentación, ya habíamos decidido que sólo ofreceríamos las respuestas más interesantes y las compondríamos con estricto interés informativo, y sin ningún protagonismo de ningún político». «Si hubieran esperado a ver el programa, cuando se emita», explica sobre los que lo han criticado, «habrían visto la realidad». «Pero esa no interesa. Solo interesaba el escándalo prefabricado», concluye.