El Parlamento da el 'sí' a la modificación del REF sin pronunciarse sobre la vigencia de la ZEC

El Parlamento de Canarias ha acordado este lunes emitir informe favorable a la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) propuesta por el Ministerio de Hacienda. Eso sí, con un matiz no precisamente menor. La Cámara no se pronuncia sobre la vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC), el punto más controvertido de la propuesta del Gobierno central.

La propuesta de Hacienda tiene tres puntos: la prolongación de los plazos para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) hasta el 31 de diciembre de 2023; la prolongación de las inscripciones en la ZEC hasta la misma fecha; y la vigencia de la ZEC como instrumento fiscal hasta 2027. El Parlamento dio su visto bueno unánime a los dos primeros puntos pero no al tercero. Dicho de otro modo: la Cámara ha emitido su informe preceptivo (no vinculante) sobre la RIC y las inscripciones en la ZEC, pero no sobre la vigencia de esta última, la particular área de baja tributación del Archipiélago. ¿Qué repercusiones tiene esto último? Pues que el Gobierno central no encuentra oposición alguna a su planteamiento y, por tanto, la ZEC seguirá vigente hasta 2027.

Las diferencias estaban en que los grupos de la oposición (Coalición Canaria, PP y grupo mixto) entienden que la vigencia de la ZEC debe ser hasta el 31 de diciembre de 2029. El argumento es que si las inscripciones se autorizan hasta 2023, la vigencia del incentivo fiscal, que siempre ha sido de seis años, debe ser hasta el 2029. Desde los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE, NC, Podemos y ASG) consideran que también debe llegarse al 2029, pero antes es necesario que se pronuncie Bruselas (es la Comisión Europea la que en última instancia autoriza las ayudas del Estado, y la ZEC lo es) en línea con lo que plantea el Ministerio. Su postura es que hay que atar hasta 2027 y luego negociar con Hacienda y esta con Bruselas su prolongación hasta el 2029. “Mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, resumió la ayer portavoz de Nueva Canarias (NC), Esther González.

El caso es que cualquiera de los informes, favorable o desfavorable, exige el sí de tres quintos de la Cámara (42 diputados), y ninguno de los dos bloques la alcanzaba. De este modo, se informa favorablemente sobre la RIC y las inscripciones de la ZEC y no se informe sobre la vigencia de la Zona Especial.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, aseguró que “no hay duda” alguna, tampoco en el Ministerio de Hacienda, para prorrogar el período para la materialización de la RIC hasta 2023. En cuanto a la ZEC, el número dos del Ejecutivo autonómico hizo hincapié en que “tocará pelear”, si bien “es fácil”, dijo, porque basta con notificar la ampliación hasta 2029 a la Comisión Europea. Por el contrario, desde los grupos de la oposición, tal como explicó Rosa Dávila, de CC, entienden que no es necesario esperar para prolongar el plazo hasta el 2029 porque no ha habido cambio alguno sustantivo en la ZEC que impida a Bruselas su prórroga. “Han escogido la interpretación más lesiva para los intereses de Canarias”, subrayó.