El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dado positivo en Covid-19, según ha informado en la mañana de este viernes en su cuenta de Twitter.

"En estos momentos no tengo síntomas relevantes y me encuentro bien, pero he dado positivo en Covid-19. Por esa razón, estos próximos días tendré que cancelar mi agenda pública, pero seguiré trabajando desde casa. Mucha prudencia. Cuídense.", publicó el presidente el Ejecutivo canario en sus redes sociales.

"Canarias se aproxima al pico de la sexta ola"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este jueves que el archipiélago prácticamente ha alcanzado el pico de contagios de la sexta ola y empieza el "aplanamiento" una vez que las curvas de incidencia acumulada a 7 y 14 días se han cruzado.

"Desde el día de ayer la de 7 días y la de 14 días han cruzado sus caminos y siempre que eso ha ocurrido en las oleadas anteriores, a partir de ahí había un aplanamiento y empezaba a doblegarse la curva. ¿Quiere eso decir que estamos en el pico y empezamos a doblegar?, espero que así sea", ha comentado en declaraciones a los periodistas en La Palma.

Torres ha admitido que la variante ómicron es "más contagiosa" que las anteriores pero "gracias a la vacunación" produce menos mortalidad e ingresos en UCI ya que aunque hay "presión asistencial" no se ha alcanzado el nivel de la quinta ola del pasado verano.

El presidente ha insistido en que quien está vacunado "se enfrenta mucho mejor a los contagios" y sostuvo que "sería imposible convivir" con una mortalidad desmesurada si la mayor parte de la población de las islas no estuviera vacunada.