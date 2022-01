Consejo de gobierno

El ministerio de Hacienda rechaza autorizar una nueva ampliación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para que los recursos inyectados en 2017 puedan materializarse a lo largo de 2022, en contra de la petición expresa del Parlamento de Canarias. El departamento que dirige María Jesús Montero cree que no hay razones que justifiquen una nueva prórroga porque ya no se dan las mismas circunstancias que hace un año, cuando se permitió que los recursos dotados en 2016 se invirtieran en 2021 como medida extraordinaria para amortiguar el impacto de la pandemia.Los empresarios han alertado con caídas de los fondos destinados a la Reserva en 2020 y 2021 que superan el 40%, por lo que reclaman que peticiones como la prórroga en 2022 de las dotaciones de 2017 se acepten para poder mantener la inversión y que no solo sea el sector público el que tire de la recuperación de la actividad económica en el Archipiélago.

La recesión económica de 2008 afectó directamente a la caída de los beneficios empresariales y, como consecuencia, las dotaciones de la Reserva cayeron de forma drástica hasta un 42%. Del punto álgido alcanzado en 2006 con 2.302 millones de euros se pasó cinco años después, en 2011, a 543 millones de euros, lo que evidencia el impacto que tuvo la recesión en las empresas canarias. La paralización de la actividad económica y del principal sector de las Islas, el turismo, trae de nuevo a la actualidad el impacto del parón motivado por el Covid sobre la Reserva y los empresarios temen que el desplome de dotaciones a la RIC supere el 40% de la crisis anterior, ya que la caída de los beneficios de las empresas ha sido muy brusca en tan poco tiempo y la atonía ha predominado en este año que está a punto de finalizar. El director general del grupo Cordial y miembro de la patronal turística de Las Palmas, Nicolás Villalobos, parte de la premisa de que las normas se tienen que adaptar a la sociedad y a las personas y no al revés, por lo que ante «circunstancias extraordinarias» como las habidas en los dos últimos años las reglas del régimen fiscal canario y de la RIC deben adecuarse a las necesidades del tejido empresarial. Ante una crisis «devastadora» como la del Covid «es normal que las inversiones se hayan paralizado», por lo que «es de justicia» que se solicite ampliaciones de los plazos para invertir. «Las normas tienen que estar vivas y no anquilosadas, hay una falta de sensibilidad del Gobierno con las peticiones canarias y esto es un gesto más que cabrea», añade Villalobos.