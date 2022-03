Vidina Espino carga contra Edmundo Bal: "Los canarios votaron mi cara, no la suya"

Los ataques entre Vidina Espino, diputada regional y exmilitante de Ciudadanos, y la dirección nacional de la formación naranja continúan.

La noticia de que Espino colaborará el resto de la legislatura con Coalición Canaria levantó ayer las críticas de Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs. Hoy ha sido la periodista la que, a través de su cuenta en Twitter, ha publicado un vídeo respondiendo a las criticas del que era su compañero de partido. La formación que lidera Inés Arrimadas cree que ese apoyo de Espino a una formación por la que no fue elegida «pervierte la voluntad de los votantes» que apoyaron a Cs en las elecciones autonómicas, a lo que la portavoz del grupo mixto en la Cámara regional ha contestado hoy que los canarios votaron su cara y no la de Bal, quien, a su juicio, "ha pisoteado los derechos de los canarios votando en contra del REF". "Los canarios votaron mi cara, no la suya", afirma Espino.

La diputada regional asegura que sigue cumpliendo con los "compromisos " que adquirió con los canarios y acusa al partido de "dejar Ciudadanos Canarias en manos de Enrique Arriaga, quien se saltó las instrucciones del partido para acceder al poder".

En su mensaje, la exmilitante de la formación naranja, recuerda episodios de "coacción e insultos" hacia Evelyn Alonso "por cumplir con lo que dijo en campaña" y analiza la vuelta de Marilde Zambudio. "La primera estocada al partido se la dio ella, y ustedes han continuado con el resto", añade.

"Señor Bal, los incumplimientos no salen gratis, por eso en las Islas se han quedado sin afiliados", añade Espino, que, con su documento de identidad en mano, afirma en el vídeo que "ningún señor con DNI de otro lugar que no sea Canarias", le va a decir cómo defender los derechos de los isleños. "Si creen que con insultos me van a amedrentar no me conocen", advierte la portavoz del grupo Mixto.