Ucrania es la nueva misión de Dona Vida, la ONG grancanaria de ayuda a Nepal

Hay que estar donde se necesita asistencia. Tras gestionar durante los últimos años una gran parte de la ayuda humanitaria de Canarias hacia Nepal, especialmente después del terremoto de 2015 que arrasó ese pequeño país asiático, los responsables y voluntarios de la ONG grancanaria Cooperación Internacional Dona Vida preparan una caravana solidaria para transportar medicamentos hasta la frontera de Polonia con Ucrania y, a la vuelta, traer a España a una docena de niños y madres para que permanezcan en nuestro país hasta que puedan volver con seguridad a sus hogares.

El presidente de Dona Vida, Germán Domínguez Naranjo, y su equipo de colaboradores, están trabajando estos días en la puesta en marcha de la expedición hacia Ucrania. La ONG se ha marcado como principal objetivo transportar desde Gran Canaria hasta la ciudad polaca de Cracovia la ayuda humanitaria que se está recabando.

Seis voluntarios planifican la logística para el largo viaje y realizan la recogida de medicinas, comidas para bebés, potitos, chupetes, biberones, leche materna, papillas, puntos de sutura, gasas, cremas para quemaduras o pañales, entre otros productos de primera necesidad para los refugiados de la guerra.

Pide la donación de medicamentos y dinero para poder salir cuanto antes hacia Cracovia

El proyecto ha sido presentado al Cabildo de Gran Canaria para acogerse a la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional, pero los miembros de Dona Vida también están solicitando el apoyo y solidaridad del pueblo canario, poniéndose en contacto a través del correo electrónico info@dona-vida.org o de la cuenta abierta en el Banco Santander, que es 910049 0323 15271020 3274, para así «poder ayudar a que estas familias emprendan una nueva vida basada en derechos, educación, sanidad, convivencia, paz y seguridad», explicó Domínguez.

Esa ayuda económica será fundamental para poder realizar el desplazamiento por avión desde la Isla hasta la Península y desde allí por carretera hasta Cracovia. Una vez se hayan recogido los donativos, en medicamentos y en ayuda económica, el plan es salir cuanto antes desde Gran Canaria, vía aérea, y alquilar dos furgonetas para emprender el viaje por centroeuropa hasta Polonia.

Ese es el sistema que están utilizando otras ONG españolas, con las que los responsables de Dona Vida están en contacto para intercambiar experiencias sobre la entrega de la ayuda y la recogida de los refugiados por la invasión rusa. También están recibiendo asesoramiento de ciudadanos ucranianos que viven en Canarias.

Esta previsto que viajen seis personas en las dos furgonetas, tres desde Gran Canaria y otros tres colaboradores que se incorporarán en Pamplona, incluido un voluntario de origen ucraniano para que haga de traductor con los niños y mujeres en el camino de vuelta a España.

Viviendas

El destino final de las 12 personas que puedan rescatar de la guerra lo decidirán los organismos españoles encargados del reparto. En principio, no se contempla que vengan a Canarias, pues esta Comunidad Autónoma ha comunicado que no dispone de viviendas para esos refugiados. No obstante, podrían acabar en las islas si hubiese familias dispuestas a acogerles,

Respecto a los donativos, la ONG pide que sean medicamentos y comidas para niños y bebés, no ropas u otro tipo de alimentos, que ya cubren otros organismos. En todo caso, se requieren mantas o sacos de dormir.

Los hermanos Germán y Gladys Domínguez, impulsores de este proyecto humanitario, recordaron que Dona Vida es una ONG española, fundada en 2009, que trabaja en Nepal con las comunidades más desfavorecidas de la sociedad, centrando su labor especialmente en los colectivos más vulnerables. Por un lado la infancia, luchando contra la explotación infantil y a favor de los derechos del niño desde las primeras edades, y otra la mujer, que sufre graves discriminaciones.

Con el apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria, a través de las convocatorias de ayudas al desarrollo, en los últimos años también se ha involucrado en el envío de medicamentos y material sanitario a Venezuela.

La organización fundó un centro sanitario en Nepal y ha introducido el gofio como alimento

Su principal experiencia en el campo de la ayuda humanitaria se ha desarrollado en Nepal. Así, en 2013 fundó el primer centro de atención sanitaria en la aldea de Kabilash, donde atienden a 7.000 habitantes que sobreviven a una pobreza crítica y no reciben asistencia médica por parte del estado. Puesto que a las familias de las castas más humildes se les niega el derecho a la salud solamente por ser pobres, Dona Vida hace énfasis en romper esas barreras.

Domínguez vivió en ese país las consecuencias del terremoto de 2015 y organizó la ayuda internacional que llegó al país para la reconstrucción de las ciudades y las infraestructuras destruidas por el seísmo. Ese mismo año introdujo el gofio canario en las poblaciones de Nepal. Pues que ya existían allí plantaciones de millo, se ha convertido en un alimento emblemático con alto contenido nutricional, que está mitigando los altos índices de desnutrición entre las familias humildes.

«Se trata de un proyecto que nació tras observar los casos de desnutrición infantil y en adultos, lo que nos inspiró la idea de aprovechar al máximo las propiedades nutricionales del maíz a través de nuestro gofio», explicó.

La misión en Ucrania, en principio, se va a limitar al envío de medicamentos y la recogida de refugiados, de los que alguno podría acabar con familias de la isla.