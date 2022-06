El exdiputado tinerfeño de Unidas Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un proyecto social, político y electoral, "de obediencia canaria y con carácter popular", para las próximas elecciones en 2023 y no ha descartado sentarse a hablar con la plataforma que presentará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En una entrevista en Radio Club Tenerife (Cadena Ser) Rodríguez ha señalado que hay "un espacio muy grande" en Canarias "para una fuerza que sea de obediencia canaria y que tenga carácter popular". Un "espacio amplio y diverso", según ha defendido, que "responda a los intereses de la mayoría social del archipiélago".

En este punto, el exdiputado ha abogado por poner en marcha este proyecto político que "cambie los modelos de las islas" y frene la alta abstención en el electorado, que ha cifrado en un 50 por ciento. Por ello, ha apostado por generar una "ilusión y oportunidad" en Canarias, que también hable del cambio climático y de cómo afectará al turismo. "Tenemos una situación de dependencia y fragilidad con el exterior brutal", ha dicho.

Aunque no ha adelantado ningún nombre concreto, Rodríguez ha asegurado que es un "proceso colectivo" en el que él estará, "en la posición que haga falta", para "mejorar la vida de la gente en 2023".

Preguntado por si se integraría a la plataforma 'Sumar' que impulsa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el exparlamentario ha incidido en que quien vaya a Canarias "a pactar y debatir" será "bienvenido" mientras "respete que las decisiones, las votaciones, los recursos y altavoces son de Canarias".

"No somos más que ningún que otro sitio del Estado, pero tampoco menos", ha avisado, al tiempo que ha recordado que ya ha habido "experiencias políticas de respeto a las diversidades" en el País Vasco y Cataluña. "Si viene Díaz y quiere hablar de tú a tú... Encantados siempre que cumpla esta premisa", ha enfatizado Rodríguez, que ha reiterado que no permitirá que haya "decisiones encubiertas" que "se tomen en el centro de la M-30". "Hay posibilidades de que esto sea muy grande y sume a mucha gente", ha recalcado.

Sobre la decisión de retirarle el escaño en el Congreso a raíz de la sentencia por la que se le condenó a un delito de atentado a la autoridad, el exdiputado ha defendido que fue una "tropelía democrática de primer nivel", con "un juicio sin pruebas" y con una "sentencia escrita de antemano". "Es un escándalo democrático que sigue vivo, tanto que el escaño sigue vacío", ha recordado.

Al hilo, ha dicho que en su etapa en el Parlamento sintió "que el respeto al territorio y la realidad diversa" de Canarias "no era escuchada". "En un partido de ámbito estatal va a ser imposible, siempre es más importante Madrid que hablar de Canarias", ha reiterado, para después añadir, sobre Podemos, que tiene la percepción de que "se podía haber hecho muchísimo más" tras la retirada del escaño. "No quiero hacer sangre. Mi opinión es clara y la he expresado", ha agregado.