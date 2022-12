Clavijo rechaza el informe del Defensor del Pueblo sobre La Palma y le exige “rendir cuentas” en el Senado

El secretario general de CC y senador autonómico, Fernando Clavijo, ha cargado contra el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los efectos económicos y sociales de la crisis volcánica de hace un año en La Palma al considerar que no refleja la situación real de los afectados y de toda la isla, y que sus conclusiones están mediatizadas por la información ofrecida por las administraciones, no por la que tendrían que aportar los colectivos y personas que todavía están sin recibir una respuesta por parte de estas. Clavijo asegura que la versión del comisionado de las Cortes Generales, sosteniendo que la respuesta de los gobiernos central y regional respecto a los efectos del volcán ha sido la “adecuada” y en “tiempo razonable”, no se corresponde “para nada” con la realidad y la tacha de “parcial, incompleta y de parte”. Clavijo cree que el informe “parece más un inventario de los anuncios hechos por los Gobiernos de España y de Canarias que un examen de la situación real de La Palma”.

Por todo ello, Clavijo ha registrado en el Senado una solicitud de comparecencia del titular de la institución en la Comisión Mixta Congreso-Senado para que éste “rinda cuentas” y explique el contenido de dicho informe, así como las indagaciones que ha llevado a cabo sobre el terreno para difundir unas conclusiones que el senador nacionalista no comparte y que, de facto, considera que sirve para “lavar la imagen del Gobierno central” respecto a sus medidas de ayudas para los afectados. “Una vez más el Gobierno central está tratando de utilizar las instituciones, en este caso el Defensor del Pueblo, para lavar su imagen. Solo hace falta estar en La Palma y hablar con los afectados para saber que la actuación de las administraciones ha sido muy mejorable”, afirma el senador nacionalista.

Según él, los gobiernos central y regional “hicieron una serie de promesas, adquirieron compromisos y abrieron expectativas que no se han cubierto y que para nada tienen que ver con la realidad”. “La situación es muy distinta a la que señala el informe del Defensor del Pueblo”, insiste antes de comentar una serie de situaciones por parte de los afectados que no aparecen en el documento difundido por este organismo. “Ahora, cuando se sigue metido en un barracón, cuando no llegan las ayudas al alquiler, o cuando se sigue sin dar respuesta al sector primario, la gente se va desesperando. Luego podemos hablar de casos concretos, y siendo conscientes de que es muy difícil dar respuesta a un fenómeno de esa envergadura, lo cierto es que la gente se generó sus expectativas, hizo sus planes de vida y las administraciones no han respondido”, resalta el líder de CC.

Clavijo asegura que, tras una detenida lectura del informe, “entendemos que la investigación no ha sido la adecuada y que no ha sido objetivo en sus conclusiones” porque “hay circunstancias que están ausentes” en el trabajo de Gabilondo. Destaca en este sentido que “no se han valorado muchas situaciones que persisten entre los afectados” y lamenta que una buena parte del documento se limite a recordar la cifras aportadas por las administraciones sin detenerse a analizar el efecto real de las medidas sobre las personas, familias y colectivos afectados, criticando que entre los fondos que se mencionan como respuesta pública se incluyan los fondos del consorcio de seguros.

“No se sabe nada de las ayudas de reposición a los invernaderos, nada de la replantación, sobre si se puede plantar o no encima de la lava. Muchas situaciones personales y familiares muy complicadas que no tiene respuesta por parte de las administraciones”, critica el senador nacionalista. “No solo no podemos compartir unas conclusiones que no se ajustan con lo que a día de hoy siguen viviendo los afectados y el pueblo palmero, sino que pedimos que se abra una investigación rigurosa de la respuesta que se ha dado y se está dando a los afectados desde las administraciones”, subrayó.

Además, acusa a los gobiernos central y regional de convertir el informe de Gabilondo en una herramienta propagandística respecto de las medidas públicas. “Tenemos la impresión que se ha dado una versión pública de que el informe asegura que la actuación ha sido ejemplar pero que no tiene que ver con la realidad”, asegura Clavijo. Lamentó la “incertidumbre en la que siguen viviendo los palmeros y palmeras” porque “todos tiene que facturas que pagar, tienen hijos en colegios y no saben si van a poder rehacer sus vidas en La Palma o van a tener que irse a otra”. De la misma forma, rechazó que el Defensor del Pueblo haya valorado positivamente la actuación en materia de vivienda. “Decir que los contenedores que se han concedido como viviendas 14 meses después de la erupción es una actuación correcta es algo que ni entendemos ni podemos compartir los nacionalistas canarios y mucho menos los afectados”, concluyó.