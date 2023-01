Canarias irá al Constitucional si el Estado no le traspasa los expedientes de los hoteles de Riu

Primer conflicto entre la Comunidad Autónoma y el Estado tras las transferencias de las competencias en Costas. El Gobierno regional advierte con plantear un conflicto de competencias contra la Administración estatal ante el Tribunal Constitucional si el Ministerio de Transición Ecológica no traspasa los expedientes de las concesiones afectadas por el deslinde marítimo-terrestre, especialmente aquellas anteriores a la Ley de Costas, entre las que se encuentran las referentes a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas en Fuerteventura.

El Ejecutivo canario tiene en su poder informes jurídicos que le dan la razón para asumir estos expedientes, una vez que desde el 1 de enero es la Administración competente en la gestión del litoral. Sin embargo, desde el Ministerio se entiende que los contenciosos anteriores a la ley estatal deben seguir en manos de la Administración que los está gestionando en el momento del traspaso para culminar la tramitación como ha sucedido en las comunidades que ya cuentan desde hace años con las competencias en el litoral, como es el caso de Andalucía y Cataluña, un planteamiento en el que no está de acuerdo la Comunidad Autónoma. El previsible conflicto de competencias con el Estado radica en la interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas relativa a las concesiones en el dominio público de la franja litoral.

"Hay informes que avalan la posición de Canarias, el Estado entiende que debe seguir gestionando estos expedientes pero nosotros ya les estamos demandando que nos traspasen la documentación para terminar los expedientes de los hoteles de Riu en Canarias", ha advertido el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena. En la reciente visita del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, a Madrid con motivo de la feria turística Fitur el jefe del Ejecutivo regional mantuvo una entrevista con la ministra Teresa Ribera sobre este contencioso y otros asuntos relacionados con su departamento y que afectan a las Islas.

En diciembre con ocasión de unas jornadas sobre las competencias en costas organizadas por Transición Ecológica ya los técnicos advirtieron de la resistencia del Ministerio a transferir los expedientes relativos a los hoteles que se encuentran en primera línea del mar, entre ellos los que están sujetos a un expediente de caducidad de la concesión y que está provocando la movilización de la isla de Fuerteventura y ahora también del Gobierno regional. No ha pasado ni un mes desde que Canarias tiene oficialmente en sus manos las competencias en la gestión del litoral y estos expedientes siguen en manos de Madrid, lo que aboca a que se tengan que dirimir en el Constitucional.

Un "atropello"

La vicepresidenta de la patronal turística de Las Palmas, Águeda Borges, confirma que la Administración del Estado no ha frenado la tramitación de los expedientes de los hoteles pese al traspaso de costas a Canarias y ve "esencial" que tanto Torres como Valbuena hayan manifestado su posición clara de defensa de las plenas competencias canarias sobre el litoral: "El Estado no puede escoger aquellos asuntos que quiere quedarse por los motivos que sean, nosotros como perjudicados nos podemos defender pero también necesitamos que lo haga la Administración competente para decidir sobre estas concesiones. Lo que han dicho tanto el presidente como el consejero es de agradecer porque Canarias va a defender sus plenas competencias y no van a permitir que nos atropellen en estos expedientes, ahora veremos los resultados", añade Borges.

El hotel Oliva Beach está pendiente de recibir la autorización para acometer unas obras de reforma que son "vitales" para mantener la calidad que ofrece el establecimiento a los turistas y de las que depende la supervivencia del hotel. El proyecto de reforma está presentado desde 2017 en el Ministerio y desde hace año y medio en la Comunidad Autónoma y ahora se busca una tramitación de urgencia para que perviva la concesión. Los empresarios turísticos están convencidos de que los expedientes que no estén resueltos deben ser traspasados a la Administración regional y que en un conflicto de competencias Canarias tiene las de ganar.