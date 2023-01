Militar de pies a cabeza los 365 días

El uniforme al completo, la batería del móvil cargada para inmortalizar el momento y los ojos bien abiertos, no vaya a ser que se escape algún detalle. Eloy Vega no pudo contener ayer los nervios al ver una pequeña muestra de lo que le espera en el futuro. A sus once años tiene «clarísimo» que quiere pertenece al Ejército de Tierra y no lo oculta, el joven canario viste cada día con ropa militar de pies a cabeza e incluso cuenta con armas de simulación en su casa, por lo que no dudó cuando se le presentó la oportunidad ayer de visitar el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria. La Brigada Canarias XVI, la Brican XVI, celebró ayer una jornada de puertas abiertas por su 15 aniversario. Durante la jornada los asistentes como Eloy pudieron contemplar de primera mano, no sólo parte del material con que está dotada, sino también, alguna de las capacidades que tiene esta unidad Ejército de Tierra.

El joven canario no quiso perderse nada y por supuesto acudió con sus mejores galas: pantalón y sudadera con estampado militar, chaleco verde caqui y botas a juego. Parecía uno más. «Visto así siempre y hasta me paran por la calle para sacarse fotos conmigo», confesó el joven justo antes de entrar a la exhibición donde se simulaba un combate y la evacuación de un herido. Pero ayer cambiaron las tornas y fue él el que pedía las fotos. Su interés por la profesión comenzó hace dos años cuando vio un vídeo en el que se veía a miembros de la Policía Nacional agradeciendo la labor de los cuerpos militares. «Los protegían en cuestiones de explosivos y desde ahí algo cambió en mí», recordó el joven.

A Eloy no le da miedo que lo destinen al extranjero, ni formarse fuera de Canarias porque tiene muy claro que «si hay fe, siempre se triunfa». Su madre, Carla Ceballos, acompañó a su hijo a la jornada de puertas abiertas e inmortalizó todos los momentos. «Lo apoyaremos en todo lo que quiera hacer porque solo nos importa que sea feliz», aseguró.

Y Eloy no fue el único niño que disfrutó de la jornada, lo cierto es que fueron los más pequeños los protagonistas del evento. Todos curiosearon entre el material expuesto, hicieron cola para montarse en los vehículos de la Brigada y conformaron el público de las exhibiciones cinológicas con perros adiestrados. Encontrar un explosivo o atacar a un delincuente fueron solo algunas de las actividades que levantaron el aplauso de los más pequeños que aprovecharon para sacarse fotografías y acariciar a los animales.

A Adrián Trujillo la pasión por el mundo militar le viene desde que tiene seis años, ahora con ocho lo tiene aún más claro. «Desde muy pequeño juego al Call of Duty y me encanta, sobre todo los tanques y los coches» confiesa el pequeño que también aprovechó la jornada para utilizar un chaleco negro y chapas militares que su padre le compró para los carnavales. Otro joven, Carlos Saavedra no tiene tan claro su futuro por lo que acudió a la jornada para «curiosear un poco». No le atrae la guerra, pero sí le interesa «salvar el mundo». ¿Su profesión preferida? Empresario, que son «más pacíficos».

Adolescentes indecisos

Pero la jornada no solo atrajo a los más pequeños, también a los adolescentes con muchas dudas. Acoidán Alemán está opositando para entrar en la Guardia Civil, pero no descarta pasar primero por las filas militares. «Desde pequeño siempre me ha llamado todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas», reconoció ayer el canario de 19 años, que acudió a La Isleta con sus padres y su hermana. «El año pasado nos dimos un salto a Jaén solo para que viera la academia, lo acompañamos a donde haga falta», aseguró su madre, Noelia Cordero, quien insistió en que «la formación militar es muy positiva para los jóvenes».

Los amigos de Elisabeth Rodríguez vieron en el periódico el anuncio de la jornada de puertas abiertas y no dudaron en planificar un «sábado diferente». Vieron de cerca las armas, se montaron en los vehículos y hasta se probaron los trajes específicos para combatir en ambiente nuclear, biológico y químico. «A todo el grupo le interesa mucho este mundo, así que nos pasamos para conocerlo de cerca» afirmó Elisabeth. Uno de sus amigos, José Daniel Jiménez, acudió a la exposición con sus colegas debido a su interés por la historia y las armas ya que aseguró que «no duraría ni dos días en el Ejército». Saúl Melián fue el único del grupo que confesó no descartar la opción de entrar en alguno de los cuerpos militares en el futuro. «Ahora estudio ADE pero lo que estoy viendo en las jornadas me está gustando mucho», reconoció el joven.

La Brican XVI celebra este año el 15 aniversario ya que se constituyó el 1 de febrero de 2008, por lo que será este próximo miércoles cuando tenga lugar el acto central. Se trata de la Unidad tipo brigada más joven del Ejército de Tierra y tiene a su personal distribuido en diferentes localidades de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, donde está la sede de su Cuartel General. En los últimos quince años han participado en misiones internacionales en países como Irak, Malí, Afganistán o Líbano.