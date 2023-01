La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el Gobierno de coalición en España es una "conquista" de los sectores populares y ha denunciado los intentos de la derecha por "tumbarlo".

Asimismo, ha destacado el papel que juega Podemos en el Ejecutivo con asuntos como la excepción ibérica en el mercado eléctrico, el tope al gas, las leyes feministas o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Durante su intervención en un acto de la ruta 'La fuerza que transforma' organizado por Podemos este domingo en Lanzarote, que el actual es el mejor Gobierno que puede tener el país en este momento.

Al respecto, señaló que el Ejecutivo central tiene "muchos adversarios" y que la derecha política, judicial y mediática lleva muchos años desplegando todas sus estrategias para impedir que Podemos gobierne y "tumbar" el Gobierno de coalición.

Dice que los avances se consiguen "juntas"

Por otro lado, Montero ha puesto así en valor la importancia de la organización política para conseguir los objetivos de la sociedad, agradeciendo a los asistentes que no hayan comprado la "idea neoliberal" de que se pueden conseguir las cosas solo.

"No es verdad, las cosas se hacen juntas, para conquistar derechos necesitamos estas juntas y la organización política es nuestra mayor fuerza para construir una vida en común", ha dicho.

Asimismo, destacó que a Podemos le importa cuidar la vida en común, los lazos con los vecinos, los servicios públicos, la sanidad, la educación, las políticas contra las violencias machistas o las políticas de conciliación.

"Podemos cometer errores pero siempre estamos dispuestos a estar donde hay que estar para garantizar que todo el mundo tiene derechos", expuso para destacar que "no queremos que decidan unos pocos poderosos, sino organizar entre todos la vida común".

Aquí, apuntó que gracias a Podemos se han conseguido llevar a cabo cosas que "decían que era imposible", como subir el Salario Mínimo Interprofesional, las leyes feministas, con el tope al gas y la intervención del mercado de la vivienda.

"Sabemos que la forma actual de organización de la vida y de la economía es profundamente injusta y que en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución tenemos que ser capaces de favorecer la intervención pública en los sectores estratégicos", expuso.

La ministra afirmó que, "aunque a la CEOE se le olvida", el artículo 128 dice que toda la riqueza del país, pública y privada está al servicio del interés general. "Y es por ello --continuó-- que en los peores meses de la pandemia intervinimos el precio de las mascarillas y de los test pero también, con la guerra de Putin en Ucrania, hemos sido capaces de intervenir el mercado eléctrico. Quien primero lo propuso en este país fue Podemos".

"Somos la única fuerza política dispuesta a asumir las consecuencias de proponer y llevar a la práctica lo que nadie más se atreve porque supone enfrentarse a los poderosos", para mostrarse orgullosa de Ione Belarra por decir nadie en este país, "tampoco el señor Juan Roig", es innombrable.

Santana no firmará un "cheque en blanco" con el PSOE

También estuvo presente en el acto la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y candidata de Podemos a la presidencia de la comunidad autónoma, Noemí Santana, ha visto a su partido como la única garantía para que CC no vuelva a gobernar en las Islas y ha dicho al PSOE que no firmará un "cheque en blanco" para que continúe el 'Pacto de las flores'.

"En la mesa de negociación del 'pacto de las flores' nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco. Si el PSOE quiere seguir gobernando con Podemos tendrá que asumir la ecotasa, igual que el resto de fuerzas políticas", ha dicho este domingo en Lanzarote durante un acto de la ruta 'La fuerza que transforma' que ha contado con la asistencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Aquí, observó que si en los gobiernos nacional y autonómico se están haciendo las cosas de manera diferente "es porque hay un factor determinante, que es la existencia de Podemos".

Santana expuso que las cosas se hacían antes de manera diferente, poniendo como ejemplo la época del PSOE "del artículo 135", que "priorizaba" el pago de la deuda a gastar en sanidad, educación o en proteger a las personas vulnerables.

Además, la consejera señaló que, "a veces", los socialistas caen en la tentación de ir de la mano del PP, como en el caso de la negociación del Consejo General del Poder Judicial, algo que, dijo, también se ha visto en Canarias como cuando el PSOE votó con CC en contra de una enmienda de Podemos para tener 10 millones de euros más para luchar contra la pobreza.

"Y a mi me ha sentado muy mal leer en prensa que al partido socialista casi le da igual pactar con Podemos que con CC. Dicen que pactarán con las fuerzas progresistas sin dan los números y que si no buscarán otros pactos. La única garantía para que no vuelva Coalición al poder se llama Podemos", concluyó.