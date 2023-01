Sánchez: «Este Gobierno ofrece dignidad laboral y salarial» frente al PP

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, arrancó el camino político de La Palma hacia las elecciones del próximo mayo comprometiéndose a contribuir en el proceso de reconstrucción tras el volcán «hasta que estén resueltos todos sus problemas». Sánchez inició su intervención ante dos centenares de afiliados y simpatizantes recordando que se trataba de su undécima visita desde que se produjera la erupción volcánica del Tajogaite. También hizo referencia a que, desde entonces, la ciudadanía ha reclamado que no se olvidaran de la isla en el proceso de reconstrucción. «Creo que con los matices que se puedan incorporar y las dudas que se puedan suscitar tras enfrentarnos a algo inédito, en 16 meses el Gobierno de España, a diferencia de otras administraciones con catástrofes parecidas, hemos desplegado nada más y nada menos que 500 millones de euros en beneficio de la gente», insistió en varias ocasiones el presidente.

Además, recalcó que en los presupuestos del 2023 «vamos a desplegar 140 millones más para la reconstrucción de la isla de La Palma» y anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará ayudas directas a todos los agricultores del país «y también a los de La Palma».

Sánchez recalcó que con la Delegación del Gobierno y el Comisionado se ha conseguido «hacer valer la palabra que les dimos a los ciudadanos palmeros para que esta catástrofe no se olvide y se pueda recuperar y relanzar la Isla Bonita», añadiendo que seguirán en esa labor «hasta que estén resueltos todos los problemas de la isla de La Palma». En ese sentido, señaló que «no elegimos las crisis, pero sí como gestionarla», por lo que su Ejecutivo ha aprobado la subida de las pensiones «y decirles a los bancos que tienen que pagar más impuestos». Sánchez ha querido remarcar que «esa es la diferencia entre unos y otros».

Torres reprocha a la oposición que las subvenciones tras la tormenta Delta nunca llegaron

Aludiendo al proceso electoral de mayo, Sánchez dijo que «vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que hacemos los socialistas, que es dar dignidad laboral, salarial y a las pensiones de nuestros jubilados». En definitiva, añadió, «proteger a la gente, y no lo que hacen otros, que a la gente le ofrecen el sálvase quien pueda, mientras representan a una minoría muy poderosa».

Pedro Sánchez también aceptó que «queda mucha tarea por delante, pero reconozcamos que hemos alcanzado y vamos en la buena dirección», mientras acusó a la oposición de practicar «deportes de riesgo» al criticar una economía de la que dijo «se han inventado lo de los planes ocultos por lo que el malvado Sánchez quiere romper España e instaurar una república bolivariana». Sobre eso, añadió que «el argumento es preocupante si fuera verdad», mientras «esos mismos se manifiestan con los nostálgicos de la dictadura».

Dos alternativas

Por eso recordó que «la España que nos dejaron en 2018 no era pacificada», en ella «había una crisis política muy grave», lo que añadió que era lógico «por la falta de ejemplaridad de los gobernantes de entonces». Ahora, ante los procesos electorales a los que se enfrenta el país, Pedro Sánchez destacó que «hemos apostado por una hoja de ruta que se construye desde la convivencia», señalando que existirán dos alternativas con «un gobierno de la gente, que lo que hacemos es centrarnos en la sociedad de nuestro país, y enfrente una oposición que se dedica a defender a una minoría poderosa».

Antes de Sánchez, el secretario general del PSOE de Canarias y presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, recordó su época como alcalde de Arucas, «teniendo mucho en común con Villa de Mazo», dijo, «ya que fueron dos de los que tuvieron mayor represión durante la dictadura porque tenían alcaldes socialistas», aludió.

No pudo obviar que «Canarias, como el resto de las comunidades, ha sufrido años muy duros, con dos elementos añadidos, el fenómeno migratorio y el volcán de la isla». Se refirió en primer lugar a los que calificó como «momentos difíciles», señalando que «otros gobiernos que ahora pretenden dar lecciones eliminaron todos los recursos que había en Canarias para migrantes». Además, se refirió a que «tuvimos que buscar mecanismos pasándolo bastante mal».

Sánchez y Torres ponen en valor los 500 millones en ayudas tras la erupción volcánica

También hizo referencia a que «algunos acusaban al Gobierno de España de tomar decisiones en contra del bienestar de nuestra tierra», y a pesar de ello «hemos cerramos el año con un 30% menos de llegada de migraciones, gracias a los acuerdos de Pedro Sánchez con los países vecinos».

Respecto al volcán de La Palma, señaló que «hay quienes dicen que las ayudas no llegan». Les dio la razón, pero refiriéndose a «cuando en el 2005 tuvimos un Delta y quienes acusan de que las ayudas no llegaban, gobernaban ellos, y entonces no llegaron», hizo hincapié. Torres también insistió en que «quienes critican la situación actual engañaron a la sociedad», e hizo referencia a que «nosotros no tenemos ni un solo voto arrancado del dolor de la gente, pero no los queremos, y también tenemos que exigir que otros no los ganen».

El candidato a la Presidencia del Cabildo y vicepresidente de la institución insular, Borja Perdomo, fue el encargado de abrir el acto, dando las gracias por la presencia de los afiliados, «con una prueba de fuego y un inicio bastante potente», dijo. Además, fue claro al querer «proponer un plan» a los presentes, anunciando su intención de ser el próximo presidente del Cabildo de La Palma.

Previamente al mitin, el presidente del Gobierno realizó una vista al Hospital Universitario de La Palma con un recorrido por sus instalaciones, acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, donde tuvo la oportunidad de comprobar los últimos trabajos de sustitución del TAC, que ha sido financiado por la Unión Europea a través del Plan Inveat. El nuevo equipo entrará en funcionamiento durante la segunda quincena del mes de febrero.