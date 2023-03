Curbelo reclama un cambio de modelo económico en Canarias

El portavoz del grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, aprovechó esta mañana su intervención en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria para reclamar a los líderes un cambio del modelo económico en el Archipiélago porque, según sus palabras, el actual "no será suficiente" para garantizar la prestación de servicios esenciales en el futuro próximo. "Si no cambiamos el modelo, dentro de cuatro años seguiremos hablando de la misma pobreza y exclusión social", apuntó el diputado gomero, que critico a quienes hablan de diversificación económica pero no hacen nada para conseguirla.

Curbelo puntualizó que de los más de 10.000 millones del presupuesto de la comunidad autónoma para 2023, solo la sanidad, la educación y las políticas sociales "consumen casi el 80%", por lo que aseguró que queda poco margen para "inversiones productivas" que generen riqueza. Además, insistió en la importancia de dar mayor protagonismo a empresas, autónomos y al sector productivo ajeno a lo público. Curbelo, incluso, dio la razón a la oposición cuando sus portavoces se refirieron a "al fracaso" con los índices de pobreza y de exclusión social, pero añadió que al hablar de estas cuestiones hay que tener en cuenta que "se trata de un problema estructural". Por lo que insistió en que los datos son prácticamente iguales a los del principio de la legislatura. "Con el modelo actual lo único que se puede hacer son acciones paliativas", explicó. Trabajo extraordinario Lo mismo ha planteado con las listas de espera sanitarias, pero en este punto valoró el "trabajo extraordinario" realizado por el Ejecutivo y las inversiones realizadas, así como la contratación de miles de profesionales. Por lo que subrayó que el Gobierno deja una "Canarias mejor" a pesar de vivir "los momentos mas difíciles de la historia de la democracia". De cara al futuro, Curbelo adelantó que ASG no respaldará la moratoria turística, al menos hasta la recuperación total de la actividad del sector, aunque admitió que "en política no se puede decir de esta agua no beberé". Además, criticó los mensajes que pretenden asociar el turismo con la degradación del territorio. También pensando en las próximas elecciones, el líder gomero demandó que se mantenga la actual representación parlamentaria, lo que generó un debate con el diputado de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, quien por alusiones intervino para reafirmarse en su queja de que "6.000 -gomeros- manden sobre 900.000 -grancanarios-". Voto exterior Curbelo dedicó unos minutos de su intervención a advertir de que "algunos se van a llevar un disgusto" cuando se abran las urnas de los votantes en el exterior, una vez suprimido el voto rogado. "No se sorprendan porque van a llegar suficientes votos para cambiar la realidad de algunos diputados de las islas no capitalinas", apuntó. El portavoz de ASG, también aprovechó su tiempo para dedicar buenas palabras al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y aseguró que el socialista cuenta con "el reconocimiento, el respeto y la consideración de la sociedad canaria" a pesar del caso Mediador. El también presidente del Cabildo de La Gomera tildó a Torres de "persona trabajadora, humilde, noble, honorable y respetable", y se mostró convencido de que esa impresión la comparten los grupos de la oposición.