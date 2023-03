Rifirrafe entre el PSOE y Coalición Canaria a cuenta de la corrupción

El caso Mediador volvió a colarse ayer en la última jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad. El Partido Socialista (POSE) y Coalición Canaria (CC) se lanzaron a la cara los casos de corrupción de unos y otros en un rifirrafe protagonizado por la presidenta del grupo socialista, Nira Fierro, y la diputada nacionalista Rosa Dávila. Después de que la vicepresidenta segunda de la Cámara espetara durante su intervención que el presidente canario Ángel Víctor Torres ha acabado la legislatura «arrastrando» el nombre de las Islas por toda España a cuenta del caso Mediador, Fierro le contestó que «lecciones las justas», aconsejándole que no recurriesen a «lo que no quieren que usen contra ustedes». «¿Hablamos de Las Teresitas, de los casos que tienen abiertos en Lanzarote?» se preguntó, antes de añadir «¿qué deriva tiene Coalición Canaria?».

La trama de sobornos y extorsión en la que presuntamente están implicados los dos últimos directores generales de Ganadería, los socialistas Juan Bernardo Fuentes y Taishet Fuentes, ha impregnado de forma irremediable este último Debate del Estado de la Nacionalidad de la legislatura. De hecho, el pleno del Parlamento apoyó de forma unánime dos resoluciones relacionadas con el caso. Las plantearon Sí Podemos y el propios PSOE, sin que los grupos de la oposición incluyeran ninguna entre sus propuestas.

La iniciativa de la formación encabezada en Canarias por Noemí Santana es la única que hace alusión directa a la trama y emplaza al Gobierno regional a «acelerar los resultados de la investigación interna abierta en el marco del caso Mediador y la fiscalización del conjunto de los expedientes» para así «descartar cualquier daño a fondos públicos». Para, en el caso de encontrarlos, personarse como perjudicado en el caso.

La propuesta del PSOE es más general y en ella se insta al Gobierno a «continuar desarrollando políticas de regeneración democrática, ahondando en la política de transparencia gubernamental, fiscalización de la gestión pública y de rendición de cuentas ante los organismos fiscalizadores y la ciudadanía». Y también que se desarrolle «un libro blanco sobre la regeneración democrática y lucha contra la corrupción como instrumento divulgativo y de consulta para el ciudadano».

Sin embargo, a pesar de no haber incluido ninguna propuesta en este sentido, la oposición no ha desaprovechado su oportunidad para airear el caso en casi todas sus intervenciones y la última jornada no iba a ser una excepción. Dávila afeó a Torres que no haya tenido la «valentía» de «pedir perdón», al ser el máximo responsable de los nombramientos de estos dos investigados. La diputada nacionalista recalcó que por mucho que trate de parecerlo «Torres no es la víctima» de este caso y criticó que se haya dedicado a «bajar la cabeza como los niños chicos» para justificar que no ha hecho nada. Aunque es, bajo su punto de vista, responsable del caso junto a su partido.

Fierro le contestó después que la diferencia es que mientras «ustedes mandan al Senado a personas para aforarse» –en referencia al exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, o el expresidente canario Fernando Clavijo cuya causa fue después archivada por el Supremo– «nosotros les quitamos las actas, es el camino contrario».

La diputada socialista, en una intervención airada que recibió el apoyo de sus compañeros de formación, también tuvo palabras para el PP. «Hay quien echa de la dirección de su partido a quien lucha contra la corrupción», apuntó haciendo alusión a la marcha de Pablo Casado de la dirección nacional tras la guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso a la que acusó de corrupción. «Lo único que le pedimos al PP son las mismas explicaciones que nos exigen a nosotros», concluyó.