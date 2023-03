El Gobierno acumula centenares de preguntas de la oposición sin contestar

La oposición quiere sacarle los colores al Gobierno en el último pleno de la legislatura. Centenares de peticiones de documentación y de preguntas por escrito se acumulan sin contestar en las distintas consejerías del Ejecutivo cuando queda una semana para que se disuelva el Parlamento de la X Legislatura por la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Los dardos de Coalición Canaria (CC), el PP y el grupo Mixto van destinados a todos los departamentos en general, aunque especialmente a Derechos Sociales, Transición Ecológica o Sanidad, que se encuentran entre las consejerías que más demoras tienen en su haber a la hora de facilitar la información y la documentación que les demanda la oposición parlamentaria.

Si ya es grave que el Gobierno no cumpla en tiempo y forma con las preguntas y solicitudes de información que pide la oposición en su labor fiscalizadora, aún peor es que haya peticiones que se presentaron a los pocos meses de iniciada la legislatura, en 2019, y casi cuatro años después y tras reiteradas demandas por escrito y en preguntas orales, continúe sin haber contestación. El reglamento de la Cámara establece que el Gobierno está obligado a remitir la documentación que se le solicita desde los grupos parlamentario en el plazo de un mes improrrogable y si hay dificultades para dar la información que se demanda el Ejecutivo debe dar explicaciones al parlamentario que la ha solicitado. Los diputados tienen derecho a realizar preguntas orales en el pleno si consideran que no se les ha facilitado la información que han pedido o ésta es incompleta o no guarda relación con la demanda.

La presidenta del grupo parlamentario del PP en la Cámara regional, Luz Reverón, critica que el cuatripartito presuma de su "transparencia" y, sin embargo, no ejerza sus obligaciones para que la oposición pueda fiscalizar la gestión del Ejecutivo. Las consejerías han dejado en el limbo hasta 40 peticiones de documentación de Reverón y el grupo popular tiene acumuladas cerca de 300 solicitudes sin contestar: "El Gobierno vende titulares y humo, demostramos con datos que no son transparentes porque depende de lo que preguntes te contestan o no", cuestiona la parlamentaria del PP.

Luz Reverón vuelve hoy a la carga en el último pleno de la legislatura para pedir explicaciones al Gobierno sobre la no remisión de documentación en un asunto cuya primera petición se registró en diciembre de 2019 y se ha pedido en varias ocasiones referente a los planes hidrológicos. Pero igual sucede con otras cuestiones como una petición de 2020 en la que se solicitaba a Sanidad los contratos que hizo la Consejería superiores a dos millones de euros, a raíz de un informe de la Audiencia de Cuentas. "Es la Audiencia la que cuestiona que no se cumple con la Ley de Contratos del Sector Público pero el Gobierno no contesta, depende de lo que se le pregunte contestan o no porque tengo peticiones de 2021 o 2022 que sí han respondido". añade. También ha preguntado cuánto costó el viaje del consejero de Transición Ecológica y su equipo a Islandia en septiembre de 2022 y la callada por respuesta hasta ahora.

Frecuencia

Socorro Beato, diputada de CC, lamenta que en esta legislatura haya sido "demasiado frecuente" que el Ejecutivo no haya respondido a las peticiones de la oposición como le obliga el reglamento, por lo que "se coarta la labor parlamentaria de la oposición". Según la parlamentaria nacionalista "el Gobierno presume de transparencia en la página web con los cargos, sueldos y otros datos pero lo que no facilita es la información real de su gestión con la que trabajamos en el Parlamento para poder ejercer nuestro trabajo".

Los nacionalistas tienen también en su haber preguntas por escrito de hace dos y tres años sin que se les haya respondido. Consejerías como Transición Ecológica, Educación y Sanidad tienen acumuladas varias peticiones que se han quedado en el aire, entre ellas las infraestructuras educativas y el material sanitario inservible o fuera de uso que hay en los centros sanitarios a raíz de la pandemia, por quien volverá a preguntar en este último pleno el diputado José Alberto Díaz-Estébanez.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino tiene solicitudes pendientes con la Consejería de Derechos Sociales. Espino critica que en diciembre la consejera Noemí Santana se comprometiera a pasarle la documentación del Plan Sociosanitario y tres meses después todavía no le ha llegado. "Hace más de un año que solicité los detalles por islas de la ejecución del plan y el número de demandantes y todavía estoy esperando". La parlamentaria critica la falta de diligencia en algunos departamentos que no contestan, responden a medias o directamente eluden responder con el argumento de que no es de su competencia. La diputada lleva acumuladas 35 peticiones de información sin que el Ejecutivo le haya contestado.

Pero esta situación no solo afecta a los grupos de la oposición. En el pleno que empieza hoy va una pregunta de Podemos por no remitir aún la documentación solicitada a la Consejería de Obras Públicas sobre el número de viviendas de Visocan entregadas hasta ahora a los afectados por el volcán de La Palma. La petición fue registrada en julio de 2022.