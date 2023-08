Canarias, en el foco de los yihadistas

El informe señala que fue en el mes de marzo cuando por primera vez aparece la referencia a las Islas Canarias como territorio que forma parte de Al Ándalus y que aspiran a conquistar. Además, en una publicación difundida a finales de ese mes, se incluye un mapa del Archipiélago acompañado de un mensaje: «este es el archipiélago conocido hoy como las Islas Canarias, que está ocupado por España. Estas islas turísticas son demasiado famosas para mencionarlas. Estamos luchando en el Sahel y nuestros ojos están puestos en las islas de Al Ándalus y su tierra».

El Centro Memorial Víctimas del Terrorismo lleva desde el año 2015 realizando este balance anual que sirve de análisis y reflexión sobre el fenómeno terrorista en España y en el resto del mundo. En total, con este último, ya son trece los cuadernos publicados hasta el momento. Informes que resumen los acontecimientos acaecidos en torno a la amenaza y el fenómeno terrorista.

En el apartado Al Ándalus en la propaganda del Daesh y Al Qaeda es donde se analizan las alusiones a Canarias en los mensajes propagandísticos que han circulado por los canales islamistas. Los autores del informe afirman que las referencias a Ceuta, Melilla y Al Ándalus son «constantes» en la propaganda e insisten en que la principal novedad está en la aparición del Archipiélago. En cambio, les llama la atención que en los últimos meses hayan desaparecido otros referentes propagandísticos que han sido habituales en años anteriores, como la evocación de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 o la participación de tropas españolas en misiones internacionales de apoyo a los gobiernos en la lucha contra el yihadismo.

Según explica el balance, en el imaginario tanto de Al Qaeda como del Daesh, Al Ándalus es la tierra perdida hace siglos por los musulmanes que los yihadistas tienen el deber de conquistar, mientras que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas por los cristianos españoles, equiparables a la situación de Palestina. Por ello, gran parte de sus mensajes tienden a «estimular a los yihadistas con estas menciones historicistas e idealizadas del pasado en España».

Estas referencias se repiten en vídeos, publicaciones y otros soportes propagandísticos. «Mirad nuestra vanguardia, amada Palestina, pues los ojos de los musulmanes están dirigidos hacia ti y nuestros corazones esperan la liberación de Al Ándalus y el regreso al hogar del islam nuevamente», dice una de las publicaciones del Daesh.

La propaganda cobra ahora más importancia que hace unos años debido a un cambio en la forma de actuar de los terroristas. Según el informe, la amenaza ahora la protagonizan actores solitarios, con escasos recursos y sin vínculos organizativos directos con esos grupos, que se radicalizan y actúan inspirados precisamente por esa propaganda que se difunde a través de la red.

El informe apunta, además, que las actividades propagandísticas dirigidas hacia España y los hablantes del español se reforzaron con la puesta en marcha de una «nueva productora bautizada como Fundación Española Al Yaquin, dedicada a difundir los mensajes del Daesh en castellano».

En los mensajes propagandísticos, concretamente en los que hablan de Canarias, se menciona la lucha de los yihadistas en el Sahel. Y es que esta zona del continente africano ya se ha convertido en el centro del terrorismo a nivel mundial, superando a otras como el norte de África u Oriente Medio. El fenómeno se ha visto reforzado por la situación de inestabilidad política y social y por la falta de seguridad en la región debido a varios golpes de Estado. En tres años se han registrado hasta ocho: dos en Malí y Burkina Faso y uno en Chad, Guinea Conakry, Sudán y Níger. Este último se produjo hace pocos días, el pasado 26 de julio, cuando el gobierno nigerino cayó en manos de una junta militar que arrebató el poder a Mohammed Bazoum.

A este caldo de cultivo se suma la desafección hacia Francia como antigua metrópolis y el acercamiento a Rusia, lo que ha provocado una mayor presencia del Grupo Wagner en la región. Algunas de estas regiones africanas han visto en Rusia un aliado capaz de controlar el avance de los movimientos yihadistas pero lo cierto es que el escenario de inestabilidad fomenta la expansión del terrorismo a unos pocos kilómetros del Archipiélago canario. Muchos de los ataques que se dan en el Sahel están vinculados a Al Qaeda o al Daesh, pero también preocupa especialmente las acciones del Boko Haram.

Dieciséis detenciones en las Islas desde 2015

Los cuerpos policiales españoles detuvieron durante 2021 a un total de 46 sospechosos por estar implicados en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Una cifra que, según el Balance del terrorismo en España 2022, elaborado por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, está prácticamente en la media de arrestos por año de la última década. En Canarias no se produjo ninguna de las detenciones. En el acumulado que maneja el Centro, desde el año 2015, hay registradas un total de 429 detenciones en España. De ellas, 16 se realizaron en las Islas, lo que representa el 3,72% del total. En 2018 y 2019 es cuando más operaciones policiales se registran en las Islas, cuatro por cada año. En el ranking de comunidades autónomas, Canarias es la octava. Cataluña se posiciona como la región con más detenciones, acumulando 124, lo que revela que es el territorio en el que se registra el foco de radicalización más importante. Le sigue Madrid, con 73. De los 46 detenidos el pasado año, 27 se identificaban con el Daesh, mientras que solo uno estaba alineado con Al Qaeda. El informe señala que en otros doce casos no consta si estaban encuadrados en la órbita de uno o de otro o, lo que tampoco es extraño, se alineaban con el yihadismo por encima de cualquier sigla. | A.S.