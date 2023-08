Canarias tendrá que acelerar de aquí a final de año la ejecución de los fondos estructurales de la UE que restan por invertir correspondientes al periodo 2014-2020. Según un análisis de Finnova –fundación europea que apoya la financiación de la innovación en empresas, regiones y municipios– la mejor actuación en los diferentes programas de los fondos se encuentra en el Feader, con una tasa de ejecución del 66%. De esta forma de los 16.355 millones de euros concedidos a España se han ejecutado 10.767 millones. País Vasco, con un 79% de fondos absorbidos, es la comunidad con mejor tasa de absorción, seguida de La Rioja y las Islas Baleares. En el lado contrario Canarias –58% de ejecución–, Andalucía, Extremadura y Asturias acumulan los peores datos. La fundación destaca que hay ocho comunidades (Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón y Asturias) que no han destinado la totalidad del presupuesto.

En relación con el Fondo de Desarrollo Regional (Feder) los datos son mejores para las Islas ya que el informe recoge que el Archipiélago ha ejecutado el 64% del fondo. Se trata de la partida más cuantiosa que recibió el Estado de los Fondos Estructurales y de Inversiones, sumando una partida presupuestaria que llega a los 38.061 millones de euros, aunque solo se han ejecutado 20.537 millones, un 54%, por lo que Canarias se encuentra por encima de la media de ejecución.

Pero la peor ejecución de las Islas es del Fondo Social Europeo (FSE). En su informe Finnova indica que los datos del FSE son los más escuetos: solo se han ejecutado 8.082 millones de los 16.226 concedidos a España, rozando el 50% de absorción. Andalucía destaca como la comunidad con mejor tasa de absorción, con un 77%, seguida de Galicia (68%) y Extremadura (67%). Por el contrario, Cataluña (28%), Canarias (29%) y la Comunidad Valenciana (32%) no llegan al tercio de presupuesto ejecutado. También que hay seis territorios que no han destinado la totalidad del presupuesto concedido: Navarra, Canarias, Ceuta, Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares.

Sin proyectos

En cifras globales, España no ha ejecutado todavía 32.378 millones de euros de los 75.067 millones que le correspondían de los Fondos Estructurales y de Inversiones pertenecientes al periodo 2014-2020, según el análisis de Finnova. La fundación hispano belga señala que esto significa que esa partida presupuestaria todavía no tiene proyecto o bien está dentro de un proyecto que no se está llevando a cabo. Hasta ahora España solo ha podido materializar la inversión del 57% de esos fondos.

Los datos públicos de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea a fecha 25 de agosto, recabados por Finnova, colocan a España como el país con peor porcentaje de tasa de absorción de los fondos de toda la Unión Europea.

Al otro lado de la balanza se encuentra Portugal, que con un 93% es el país que más fondos europeos ha ejecutado. Finnova advierte de que la gravedad de los datos no reside solo ni en la cuantía ni en el porcentaje, sino en el hecho de que el plazo para absorber los fondos finaliza el 31 de diciembre de este año.

Finnova además señala que los gobiernos regionales van a tener que gestionar el dinero a utilizar de los fondos estructurales europeos correspondientes al periodo 2014-2020 y el correspondiente al periodo 2021-2027, sumado a los proyectos aprobados por medio del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).