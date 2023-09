Rosa Díez: «El objetivo de Sánchez es parasitar las instituciones»

¿España va hacia la repetición de las elecciones?

Cabe la posibilidad de que se repitan las elecciones, pero los cómplices de Pedro Sánchez van a tratar de impedirlo y le van a hacer presidente. Eso sí, se lo van a cobrar y Sánchez está dispuesto a pagar con lo que no es suyo: la unidad de la nación y la igualdad de todos los españoles ante la ley. También cabe la posibilidad, aunque sea remota, de que quien ha ganado las elecciones y ha sido encargado por el Rey para la investidura, la consiga.

¿Le sale la aritmética parlamentaria para eso?

La aritmética parlamentaria permite que quien ha ganado las elecciones sea presidente del Gobierno de España sin vender la nación. O sea, pactando las cosas que se tienen que pactar para conseguir una mayoría y para enfrentarse a los problemas que tenemos los españoles. Otra cosa es que sea o no posible, porque frente a eso está Sánchez, que está dispuesto a vender lo que no es suyo a quienes histórica, ideológica y programáticamente han sido enemigos de la nación constitucional y del sistema del 78.

¿Qué consecuencias cree que tendría que Sánchez revalidara su cargo?

Depende. Primero hay que ver a cambio de qué lo consigue y qué está dispuesto a vender. Esto parece una puja en un zoco para conseguir la mayoría. Sánchez ha mentido todo el tiempo, porque los únicos acuerdos que ha cumplido a rajatabla desde que es presidente del Gobierno han sido aquellos que ha alcanzado con los tradicionales enemigos de la nación, con los bilduetarras y los golpistas.

¿El bipartidismo es el único camino que tiene España para asegurarse la formación de un Gobierno estable?

No. No se trata de que sean uno, dos o cinco partidos, sino de que defiendan el interés general, porque eso es el patriotismo constitucional. Un partido político es un instrumento al servicio de los ciudadanos, no al servicio de unas siglas o de una empresa. Se empieza pervirtiendo el lenguaje, llamando progresistas a los terroristas y a los golpistas, y se termina pervirtiendo las instituciones y la democracia. En eso Sánchez ha demostrado ser un experto y la consecuencia es un Estado debilitado en sus instituciones. A eso añádale que el Partido Socialista Obrero Español hace mucho tiempo que ha dejado de ser un partido y hoy es una empresa propiedad de Sánchez, en la que no hay contrapoderes democráticos. Nada más llegar le quitó las funciones al Comité Federal, con lo que él controla el partido como un auténtico caudillo y eso es lo que quiere replicar en el país.

¿Qué peso tienen los nacionalismos en España?

El que le quieran dar los partidos nacionales. En España históricamente se ha pactado con los nacionalista, el problema es el contenido de los pactos, porque Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para ser presidente. La Constitución española, a diferencia de otras constituciones democráticas, reconoce la legalidad de que haya partidos que traten de independizar; el problema es que un presidente del Gobierno esté dispuesto a eso y que lo elijan. Los partidos nacionalistas, independentistas y bilduetarras son sus aliados porque su objetivo y el de Sánchez es demoler el sistema del 78. El PSOE ha sido su banco de prueba para llevar luego ese mismo modelo al país. El objetivo de Sánchez es parasitar todas las instituciones para mandar en ellas ideológicamente. Primero las instituciones dejan de funcionar o funcionan mal, después se les desacredita y entonces la solución es que hay que cargárselas.

El proyecto de la extrema derecha no ha cuajado tanto en España como en otros países europeos. ¿Cree que Vox ha tocado techo y ahora está en bajada?

La extrema derecha en España son los independentistas y los nacionalistas, en concreto los catalanes y vascos, porque hay una raíz racista en su ideología. Yo no acepto que Vox sea un partido de extrema derecha. No comparto muchas de sus ideas, pero es un partido democrático que respeta las normas democráticas. Quiere cambiar la Constitución, pero respetando las leyes. Hasta ahora nunca ha habido un partido nacional a la derecha del PP y no sé si será para siempre, pero da la impresión de que sí, aunque haya altibajos, como los que ha habido a la izquierda del PSOE.

¿Cuánto le queda a Alberto Núñez Feijóo para que Isabel Díaz Ayuso lo borre del mapa?

Yo creo que Ayuso no está en eso. Ayuso ha demostrado tener una gran perspicacia y una gran inteligencia política y emocional. Sabe que la Comunidad de Madrid es muy importante para el proyecto constitucionalista de España. Nos tenemos que acostumbrar a que dentro del Partido Popular haya varias voces que canten a coro.

¿Considera que el discurso de Podemos ha influido en el PSOE?

Podemos nació para demoler el sistema del 78 y el PSOE de Sánchez se ha sumado a esa estrategia. La estrategia de Sánchez y la de Pablo Iglesias ha sido siempre la misma, aunque con una táctica diferente. Tenga en cuenta que Podemos ha sustituido más a Izquierda Unida que al PSOE y el PSOE se ha maquillado de Podemos.

¿Para cuándo una presidenta del Gobierno en España?

No lo sé. Yo fui candidata, pero sin ninguna posibilidad, como todo el mundo sabe. No sé yo si los dos grandes partidos nacionales a la hora de la verdad encontrarán en su momento a una candidata. A mí lo que me importa no es que sea hombre o mujer, sino que lo haga bien y se comporte como procede.

Por qué en su libro tacha a Sánchez de «narcisista, maquiavélico y psicópata».

Tengo un amigo catedrático en Psicología y cuando Sánchez empezó a ser un referente público me dijo que su personalidad estaba muy bien descrita en psicología como la «tríada oscura»: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Un psicópata es una persona que actúa sin empatía; un narcisista se cree superior; gane o pierda las elecciones, él cree que merece un trato especial, una de las características típicas de un narciso. Un ejemplo es que el día después de las municipales y autonómicas decidió adelantar las elecciones, sin consultar con nadie y sin pensar en si su propio partido necesitaba reponerse. Solo pensó en que a él le iba bien. Seguramente la frase más repetida por prescriptores de opinión, analistas, politólogos y periodistas a lo largo de la carrera política de Sánchez ha sido «no lo hará». Pero siempre ha sido capaz de hacerlo. Esa ha sido su constante. Estudié sus actuaciones y decisiones y lo que hago en el libro es ponerlas negro sobre blanco.