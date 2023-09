Clavijo expone al rey su preocupación porque la inmigración aumente en los próximos meses

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó este martes al Rey en la entrevista mantenida por ambos en el palacio de La Zarzuela la situación que está viviendo el Archipiélago por la constante llegada masiva de migrantes desde África y la previsión de que la crisis vaya ‘in crecendo’ durante los próximos meses, al tiempo que le expuso “la necesidad de que Europa y el Gobierno de España se tomen este asunto con la misma seriedad y gravedad con que se toman otros asuntos de la UE”.

El jefe del Ejecutivo regional, que fue recibido en audiencia por el Jefe del Estado en el marco de las que éste está llevando a cabo con los presidentes autonómicos surgidos de las elecciones del 28M, expuso su preocupación por el hecho de que la crisis migratoria no está teniendo por ahora esas respuestas, entre otras su reclamación de que el Gobierno central en funciones establezca un “mando único” de coordinación sobre política migratoria, de atención a los migrantes que van llegando a las Islas y, sobre todo, de distribución de menores no acompañados entre el resto de comunidades autónomas.

Clavijo afirmó tras la audiencia de una hora con Felipe VI que asuntos como los conflictos bélicos y la inestabilidad política en el entorno africano de Canarias, así como el terremoto de Marruecos, van a provocar previsiblemente “un incremento notable de la afluencia de embarcaciones en esa ruta, que es la más peligrosa”. “No solamente estamos hablando de la cantidad de pateras que desaparecen, sino también el estado en el que llegan a las Islas, y el Estado tiene que atender de forma que se garantice que se respeten los derechos humanos”, resaltó el presidente regional.

En este contexto, insistió en sus declaraciones tras la audiencia en la ausencia de medidas que a su juicio afecta al Gobierno central en funciones, entre ellas las de comprometer una mayor implicación de las instituciones europeas.

“Somos conscientes de la situación política en la que está el país, pero no se puede obviar que se sigue gobernando y que hay un gobierno en funciones. Vamos a actuar con absoluta lealtad pero pedimos que esa lealtad sea recíproca”, afirmó Clavijo antes de señalar que “una de las cuestiones que es de sentido común es que haya en el Gobierno central una única persona que coordine los distintos ministerios” para afrontar la crisis migratoria. “No podemos hablar con seis ministros, de hecho no hemos podido hablar con tres de los implicados mientras siguen llegando pateras, muriendo gente y tenemos ya 2.700 menores no acompañados y pedimos que el Gobierno de España ponga una única persona como se hizo en el 2006 con María Teresa Fernando de la Vega”, en referencia al papel jugado por la entonces Vicepresidenta primera del Gobierno de Rodríguez Zapatero durante la llamada “crisis de los cayucos” en 2006. Según él, y así parece que se lo trasladó al rey, aquella figura de coordinación interministerial “fue un notable éxito”. “No estamos pidiendo algo que no se haya hecho ya”, aseguró.

El presidente canario insistió en las demandas que viene realizando al Gobierno de Pedro Sánchez para que “se atiendan las partidas pendientes de los presupuestos generales del Estado de 2023, entre las que hay partidas importantes para atender a los menores y al fenómeno migratorio, porque al final lo está soportando la comunidad autónoma en solitario”. “Pedimos que se agilicen las transferencias de esas partidas para garantizar que se respeten los derechos”, recalcó antes de pedir que se cumpla el acuerdo que se adoptó en su día en la Conferencia de Presidentes para que las comunidades autónomas asumieran una parte de los menores. “Canarias sigue estando sola pese a lo que se firmó”, se quejó ayer el mandatario regional.

"Otras tres cuestiones sobre la situación de Canarias que Clavijo abordó con el Rey fueron lo que el presidente canario llamó “emergencia hídrica” de las Islas como consecuencia del cambio climático, el proceso de reconstrucción de La Palma justo dos años después de la erupción volcánica en esa isla, y el gran incendio producido en Tenerife durante el pasado mes de agosto. Sobre los problemas de abastecimiento de agua potable, Clavijo mencionó en especial la “situación alarmante” en Lanzarote y comentó “la necesidad de que haya una inversión que nos permita dotarnos de esas infraestructuras que garanticen el suministro de agua para la población”.

En relación con La Palma, aseguró que “el Rey no es de los que se ha olvidado de la isla, todo lo contrario y ha preguntado por la situación de los afectados, sobre qué ocurre con la lava, o las explotaciones agrícolas y ganaderas”. “Ha estado muy interesado por la situación de la isla”, resaltó. Por otro lado, Clavijo trasladó al monarca el “honor que sería para Canarias que pudiese venir a algún acto de reconocimiento a los efectivos que participaron en las labores de extinción”. Según dijo, el rey se había mostrado “predispuesto siempre que la agenda lo permita”, por lo que el presidente canario se declaró “optimista” sobre esa posibilidad para una fecha por concretar a finales de octubre.